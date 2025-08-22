Legia wygrała, a tu takie słowa trenera i piłkarzy. To może dziwić

Legia Warszawa pokonała 2:1 Hibernian w pierwszym spotkaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Przed przerwą bramki zdobyli Jean-Pierre Nsame (z rzutu karnego) i Paweł Wszołek, a kilka minut przed końcowym gwizdkiem odpowiedział Josh Mulligan. Ten rezultat został niejednoznacznie przyjęty w polskiej drużynie.

Legia Warszawa pokonała Hibernian, ale Edward Iordanescu nie popada w hurraoptymizm

Na pomeczowej konferencji trener Legii Edward Iordanescu chwalił swoich piłkarzy. - Przez większą część meczu trzymaliśmy się planu taktycznego, mieliśmy też dobre momenty techniczne i fizyczne. Dlatego cieszę się i gratuluję zawodnikom - powiedział, cytowany przez serwis legia.net.

Przy tym Rumun nie ukrywał pewnego niedosytu. Czym było to spowodowane? - Z jednej strony jestem szczęśliwy, bo wygraliśmy, a to było kluczowe. Z drugiej - mam w sobie trochę frustracji. Prowadziliśmy 2:0 i mieliśmy sytuacje, by podwyższyć na 3:0. Zamiast tego skończyło się 2:1 - wskazał.

Kacper Tobiasz zgodny z Edwaredem Iordanescu. Oto co musi zrobić Legia Warszawa w rewanżu

W podobnym tonie wypowiadał się Kacper Tobiasz dla Polsatu Sport. - Wydaje mi się, że wykonaliśmy dobrą robotę - powiedział. Po czym zmienił ton. - Jestem mocno sfrustrowany tą sytuacją, gdy w ostatnich minutach straciliśmy czyste konto i dwa gole przewagi, mamy tylko jednego - dodał, czym podzielił zdanie Iordanescu.

Z tego powodu bramkarz apeluje o odpowiednie nastawienie na rewanż. - Wiadomo, że to nigdy nie jest komfortowy wynik - mam wrażenie, że w Europie, żaden nie jest komfortowy - więc na następny mecz musimy wyjść z odpowiednim nastawieniem. Takim, że chcemy znowu dominować i wygrać. Nie cofać się i bronić, bo to nic nie da - oznajmił.

Drugie spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Hibernian zostanie rozegrane w czwartek 28 sierpnia w stolicy Polski.