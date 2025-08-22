To naprawdę możliwe! Oto co Polska może zrobić w rankingu UEFA

Cztery polskie kluby wciąż walczą o grę w fazie ligowej europejskich pucharów. Niestety Lech Poznań poległ 1:5 z Genkiem w Lidze Europy, ale za to Jagiellonia wygrała 3:0 z Dinamo City w IV rundzie el. do Ligi Konferencji. Ponadto Legia Warszawa wygrała 2:1 z Hibernian, a Raków Częstochowa 1:0 z Ardą Kyrdżali. Oba te zespoły walczą o występy w LK.

Ważne wieści w kontekście krajowego rankingu UEFA. Media: Jest to w naszym interesie

Nie tylko o to rywalizują polskie drużyny. Ważny jest także krajowy ranking UEFA, dzięki któremu możemy mieć więcej drużyn m.in. w el. Ligi Mistrzów. Do tej pory plasowaliśmy się na 13. lokacie z niewielką stratą do 12. Norwegii. Gonią nas także zajmujący 14. miejsce Duńczycy. Na 11. miejscu znajdują się Grecy, a 10. są Czesi.

Jak zauważyli dziennikarze "Przeglądu Sportowego" - kluczowy w walce o 10. lokatę - która daje mistrzowi kraju bezpośredni awans do Ligi Mistrzów - będzie wynik dwumeczu Banik Ostrawa - Celje. Według wyliczeń dziennikarza Łukasza Godlewskiego "w naszym interesie jest to, by zarówno Sparta, jak i Banik odpadły" - czytamy.

Banik Ostrava poległ 0:1 z Celje, więc jeśli Słoweńcy utrzymają ten wynik w rewanżu, Czesi odpadną i stracą jedną drużynę. Z kolei Sparta Praga wygrała z FC Ryga 2:0, więc jest w fenomenalnym położeniu przed drugą potyczką.

Zapowiada się ciekawa walka po odjęciu punktów

Choć Czesi mają co najmniej trzy drużyny w europejskich pucharach - Slavię w Lidze Mistrzów, Viktorię Pilzno w Lidze Europy oraz Sigma Ołumuniec walczy w play-off LE z Malmoe, z którym przegrała 0:3. Ponadto bliska awansu jest Sparta, to w mocnych europejskich pucharach o punkty będzie trudniej.

"Również gonienie Czechów będzie łatwiejsze w przyszłym sezonie, gdyż odejdą punkty z sezonu 2021/22 - Polska straci tylko 4,625 pkt, podczas gdy Czesi 6,700 pkt" - zakończono.

Miejmy nadzieję, że wszystkie polskie drużyny awansują do europejskich pucharów. Ważne, by zająć co najmniej 12 miejsce w krajowym rankingu UEFA, bo wtedy mistrz kraju gra w play-offach o Ligę Mistrzów, Wicemistrz gra w II rundzie kwalifikacji LM, trzeci zespół ligi gra w III rundzie el. Ligi Konferencji, a czwarty zespół gra w II rundzie el. LK.

Do potencjalnego odpadnięcia Banika Ostrava z europejskich pucharów przyczyniła się Legia Warszawa, która w lipcu mierzyła się z tą drużyną w el. do Ligi Europy. Wojskowi zremisowali 2:2 w pierwszym meczu i zwyciężyli 2:1 w rewanżu.