Hiszpanie nie mają wątpliwości ws. Ewy Pajor. Już zacierają ręce

42 - tyle goli w minionym sezonie zdobyła Ewa Pajor dla FC Barcelony. W nadchodzących rozgrywkach reprezentantka Polski będzie celować w poprawienie tego wyniku. Przed nią oraz całą drużyną kolejne wyzwanie.

Ewa Pajor przygotowuje się do kolejnego sezonu w FC Barcelonie. Zagrają o trofeum

Przed mistrzyniami Hiszpanii finał Pucharu Katalonii (rozgrywki organizowane przez Katalońską Federację Piłkarską). Dostały się do niego w... lutym, pokonując 6:0 SE AEM Lleida. Teraz ich rywalkami będzie FC Levante Badalona, które w 1/2 finału pokonał 3:0 Vic Riuprimer Refo FC.

W meczu o trofeum, którego zdobycie podbudowałoby zespół przed sezonem, trener Pere Romeu zamierza postawić na kilka gwiazd. I według przewidywań szansę od pierwszej minuty dostanie Pajor. Jej w linii ataku będą towarzyszyć Carolina Graham Hansen oraz Kika Nazareth.

Przewidywany skład FC Barcelony na finał Pucharu Katalonii

Gemma; Aicha Camara, Marta Torrejon, Mapi Leon, Brugts; Lucía Corrales, Patri Guijarro, Schertenleib; Caroline, Pajor, Kika Nazareth

Nie wszystkie zawodniczki są jeszcze do dyspozycji szkoleniowca. "Od kilku dni drużyna szlifuje formę podczas sesji treningowych. Po mistrzostwach Europy reprezentantki stopniowo dołączają do składu. Treningi rozpoczęły się 28 lipca z ograniczoną liczbą zawodniczek" - czytamy. Na pierwszych zajęciach było osiem piłkarek, w tym Emilia Szymczak, czekająca na oficjalny debiut w pierwszej drużynie Katalonek. Pajor dołączyła nieco później.

Być może obie Polki dostaną szansę w spotkaniu z Levante Badalona, które zostanie rozegrane w sobotę o godz. 21:00 na Estadi Municipal De Peralada. Dla FC Barcelony będzie to ostatni sprawdzian przed wylotem na meksykańskie tournée.