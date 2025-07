- Leo Messi jest bardzo zdenerwowany. Mam nadzieję, że nie będzie to miało długoterminowego wpływu. Czy będzie to miało wpływ na jego postrzeganie ligi i jej zasad? Bez wątpienia. Lionel jest inny niż wszyscy. Chce uczestniczyć w meczach o stawkę - ujawnił Jorge Mas, współwłaściciel Interu Miami. W taki sposób opowiedział o reakcji Argentyńczyka na decyzję MLS. Piłkarz nie wziął udziału w meczu gwiazd amerykańskiej ligi z gwiazdami meksykańskiej ligi MX, za co nałożono na niego karę zawieszenia na jedno spotkanie w MLS. 38-latek nie marnował jednak przymusowego czasu wolnego i wykorzystał go w pełni.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Leo Messi pojawił się na koncercie Coldplay. Natychmiastowa reakcja publiczności

W niedzielny wieczór Coldplay grał ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych w ramach trasy "Music of the Spheres". Odbył się on na Hard Rock Stadium. Na obiekcie pojawiło się wiele osób, w tym kilka gwiazd. A wśród nich... Messi. Kamera klasycznie pokazywała poszczególnych uczestników eventu i nagle uchwyciła Argentyńczyka w towarzystwie żony. Piłkarz od razu pomachał do publiczności, a na stadionie zapanowała wrzawa. Ludzie zaczęli głośno skandować jego nazwisko.

Ba, na pojawienie się Messiego na telebimie zareagował sam wokalista Coldplay i zaczął nucić kilka słów w jego kierunku. - Ty i twoja żona wyglądacie tak dobrze. Dziękuję, że przybyliście, by zobaczyć, jak gra nasz zespół. Sportowiec numer jeden wszech czasów - mówił. Na twarzach Messiego i jego wybranki momentalnie zagościł uśmiech. Nie był to pierwszy raz, kiedy Argentyńczyk zjawił się na koncercie Coldplay. Był też obecny na evencie w Barcelonie w 2023 roku. Widać więc, że jest fanem tego zespołu muzycznego.

Zobacz też: Milion euro dla polskiego klubu! Wszystko przez transfer do Napoli.

Leo Messi walczy o miano najlepszego strzelca MLS

A jak Inter Miami poradził sobie bez Messiego? Jedynie bezbramkowo zremisował z FC Cincinnati. Były piłkarz FC Barcelony przyglądał się grze z trybun. Drużyna Argentyńczyka zajmuje dopiero piąte miejsce w Konferencji Wschodniej z dorobkiem 42 punktów. Do lidera, czyli Philadelphii Union traci aż osiem "oczek". Warto jednak dodać, że Inter ma aż o trzy mecze rozegrane mniej od rywali. Wszystko przez udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Messi w tym sezonie ligowym zdobył 18 goli i siedem asyst w 18 spotkaniach.