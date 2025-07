Jan Bednarek zmienia klub! Polak idzie do giganta

Reprezentacja Polski we wrześniu wróci do rywalizacji w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Już wiadomo, że poprowadzi ją nowy selekcjoner - Jan Urban. Okazuje się, że jeden z najbardziej doświadczonych kadrowiczów przyjedzie na zgrupowanie już jako piłkarz innego klubu. Wygląda na to, że po ośmiu latach Jan Bednarek opuszcza Southampton. Media donoszą, że dogadał się już z gigantem portugalskiej piłki.