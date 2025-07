Kucharczyk ma nowy klub. Wielki powrót! "To więcej niż transfer"

Michał Kucharczyk w ostatnich latach przestał odgrywać znaczącą rolę w Ekstraklasie, ale kibice Legii Warszawa nie zapomną, jak przez lata był jednym z najbardziej oddanych i cenionych piłkarzy ich klubu. Dziewięciokrotny reprezentant Polski powoli zbliża się do końca kariery, stąd zdecydował się na powrót do zespołu, w którym rozpoczęła się jego przygoda z piłką. To już oficjalne.