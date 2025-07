Stało się! Legia ogłosiła transferowy hit! To znany reprezentant Polski

Arkadiusz Reca przychodzi do Legii jako wolny zawodnik, bowiem wraz z zakończeniem minionego sezonu wygasł jego kontrakt z włoszką Spezią.

Oficjalnie: Reca nowym piłkarzem Legii

Temat Arkadiusza Recy pojawił się nagle i został zamknięty w ekspresowym tempie. O negocjacjach między piłkarzem i Legią Warszawa informowali rano tygodnik "Piłka Nożna" i portal meczyki.pl. Zapowiadano, że wszystko zostanie domknięte do końca tygodnia, a wystarczyło zaledwie kilka godzin.

Legia skorzystała z okazji, że Reca nie był związany z nikim żadną umową, upadły jego wcześniejsze rozmowy z Lechem Poznań, który wycofał się po testach medycznych. Były wątpliwości co do jego stanu zdrowia. Ale Legia takich wątpliwości nie miała.

30-latek podpisał z Legią trzyletni kontrakt i powinien być do dyspozycji Edwarda Iordanescu na drugą rundę eliminacji Ligi Europy. Rywalem będzie czeski Banik Ostrawa.

Reca może zająć miejsce na lewej obronie, wahadle, a nawet skrzydle. Będzie zatem konkurencją dla Rubna Vinagre i Patryka Kuna.

- Co wniesie do drużyny Arek? Szybkość, wydolność i grę na dwóch pozycjach jeśli chodzi o lewa stronę. To są jego atuty. Uważam, że wzmocni i podniesie jakość drużyny - zachwalał Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii.

Polak wniesie ze sobą międzynarodowe doświadczenie, rozegrał ponad 160 meczów na poziomie Serie A i Serie B. Był piłkarzem Atalanty Bergamo, Crotone, SPAL i Speziii. W minionym sezonie zagrał w 28 meczach, zanotował dwie asysty. Do tego ma na koncie 15 spotkań w barwach reprezentacji Polski.

- Po doświadczeniu, które zdobyłem na Zachodzie, czuję, że zmieniłem się jako piłkarz i jako człowiek. Cieszę się, że jestem w Warszawie. Wybrałem Legię, ponieważ jest to największy klub w Polsce. Wracając do kraju, chciałem wybrać miejsce, w którym będę mógł dalej się rozwijać. Razem z Legią chcę zdobywać trofea - powiedział Reca.

Transfermarkt wycenia Arkadiusza Recę na kwotę jednego miliona euro.