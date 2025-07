Tak zagrał rywal Legii w europejskich pucharach. "Z czym do ludzi"

Legia Warszawa nieco męczyła się z kazachskim Aktobe w I rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, ale koniec końców nie zawiodła. Legioniści wygrali oba spotkania po 1:0, dzięki czemu awansowali do rundy drugiej i dołożyli kolejne punkty dla Polski w rankingu UEFA. Kolejnym rywalem zdobywców Pucharu Polski będzie Banik Ostrawa.

Wpadka najbliższego rywala Legii w pucharach. Sensacja

Wyżej notowanym zespołem jest teoretycznie Legia Warszawa. W klubowym rankingu UEFA zajmuje ona 66. miejsce, podczas gdy Banik Ostrawa - dopiero 173. W lidze czeski zespół w zeszłym sezonie poradził sobie jednak nieco lepiej od Legii, bo zajął trzecie miejsce.

Liga czeska, tak samo jak polska Ekstraklasa, zaczęła nowe rozgrywki w ten weekend. I podobnie jak w Polsce - doszło do sensacji, a tą była porażka Banika w pierwszym meczu z ekipą Bohemians - 10. zespołem poprzedniego sezonu. W lidze czeskiej to ostatnie miejsce, dzięki któremu nie trzeba rozgrywać dodatkowych kolejek w walce o utrzymanie.

Pierwszy i jedyny gol w meczu Bohemians - Banik padł w 17. minucie. Po dośrodkowaniu głową z bocznego sektora boiska piłkę strącił jeden z obrońców Banika, a ta trafiła na 13. metr do zupełnie niepilnowanego Abdulla Yusufa Helala, który przyjął ją sobie i ładnym strzałem z woleja umieścił w bramce.

Co ciekawe, niektórzy mogą powiedzieć, że ten wynik nie jest do końca sensacją, bo jak piszą dziennikarze portalu isport.blesk.cz, to już piąty sezon z rzędu, kiedy Banik przegrywa mecz otwarcia sezonu.

Porażka Banika została odnotowana również w Polsce. Nic dziwnego, bo poza faktem, że to kolejny rywal Legii w pucharach, to w Ostrawie gra kilku piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie. Podobnie ma się sprawa z trenerem. "Banik przegrywa z czeskim średniakiem. "Z czym do ludzi. Pewnie wszyscy wiedzą, ale odnotujmy na bramce wystąpił Dominik Holec z epizodem w Rakowie, filarem obrony jest Michał Frydrych z Wisły (aktualnie zawieszony za czerwo), trenerem Pavel Hapal" - napisał w serwisie X Piotr Klimek.

Warto też dodać, że Banik podczas letniego okresu przygotowawczego rozegrał aż cztery sparingi z polskimi drużynami. Wygrał 2:1 z Lechem Poznań, zremisował 0:0 z Piastem Gliwice i przegrał 1:3 z Pogonią Szczecin i 0:2 z Widzewem Łódź.

Banik Ostrawa nie grał ani razu w fazie grupowej europejskich pucharów. W poprzednim sezonie Banik odpadł w trzeciej rundzie el. Ligi Konferencji po rzutach karnych z FC Kopenhagą. Mecze drugiej rundy el. Ligi Europy między Banikiem a Legią odbędą się 24 i 31 lipca. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Czechach, a drugie na Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Zapraszamy na relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.