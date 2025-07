Beckham wskazał najlepszego piłkarza w historii. Nie było dyskusji

David Beckham nigdy nie był faworytem do sięgnięcia po Złotą Piłkę, ale i tak stał się żywą legendą piłki nożnej. Jego znakiem firmowym były stałe fragmenty gry. Najwięcej, bo aż 85, bramek strzelił w barwach Manchesteru United. Anglik na dobre zapisał się na kartach historii brytyjskiego klubu, z którym wywalczył m.in. sześć mistrzostw kraju czy trofeum Ligi Mistrzów. Ponadto grał jeszcze między innymi w Realu Madryt i AC Milanie. Po zakończeniu kariery nie wycofał się ze świata piłki i został właścicielem Interu Miami z MLS.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

David Beckham powiedział, kto jego zdaniem jest najlepszym piłkarzem na świecie

Anglik przez lata gry dzielił szatnię i rywalizował z wieloma świetnymi piłkarzami. Już po zakończeniu kariery twierdził, że najlepszym zawodnikiem na świecie był Zinedine Zidane, z którym grał w Realu Madryt. - Trenowanie z Zinedinem Zidanem przez trzy lata było spełnieniem marzeń. Dla mnie jest on najlepszym piłkarzem wszech czasów - mówił w 2018 roku, cytowany przez portal givemesport.com. Francuz znany jest głównie z gry w Realu i Juventusie. Sięgnął między innymi po Złotą Piłkę w 1998 roku.

Z czasem Beckham zmienił jednak zdanie. W 2023 roku ściągnął do Interu Miami Leo Messiego. I później stwierdził, ze to Argentyńczyk jest najlepszy na świecie. - Nie sprawia, że żaden zawodnik czuje się gorszy od niego. To zawodnik, który zostanie na boisku treningowym, ucząc młodych chłopaków, będzie chodził na mecze akademii. Będzie pierwszy na siłowni i ostatni z niej wyjdzie. Nie sądzę, żeby można było osiągnąć taki poziom bez takiego podejścia - stwierdził.

Leo Messi pomimo 38 lat nadal jest największą gwiazdą rozgrywek MLS. W bieżącym sezonie rozegrał już 21 meczów, w których strzelił 17 goli i zaliczył sześć asyst. Napastnik wciąż gra również w reprezentacji Argentyny. W kadrze ma już na koncie 193 mecze i 112 goli.