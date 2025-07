Sensacyjne wieści ws. transferu Messiego. A jednak jest oferta!

Messi obecnie jest tuż po występie na Klubowych Mistrzostwach Świata. Wczoraj jego Inter Miami wrócił do rywalizacji w MLS i 37-latek od razu pokazał się ze znakomitej strony. Strzelił dwie bramki, z której jedna była niezwykłej urody. W 62. minucie meczu z CF Montreal Argentyńczyk przebiegł z piłką połowę boiska, przedryblował kilku obrońców i wykończył akcję strzałem w okienko. Widząc takie popisy, trudno nie stwierdzić, że legenda Barcelony wciąż ma trochę paliwa w baku.

To będzie nowy klub Lionela Messiego? Saudyjczycy są w stanie obsypać go złotem

Choć w 2022 roku wydawało się, że Messi rozgrywa na mistrzostwach świata w Katarze swój "ostatni taniec", to obecnie oczywiste wydaje się, że Argentyńczyk pociągnie jeszcze do kolejnego mundialu. Media niedawno obiegły nawet plotki, że w głowie Leo może być powrót do mocnej, europejskiej ligi - w której lepiej przygotowałby się do imprezy docelowej w USA, Kanadzie i Meksyku.

"L'Equipe" informuje jednak o innym potencjalnym transferze. Podobno Messiego kusi zwycięzca Azjatyckiej Ligi Mistrzów. "Dyrektorzy Al-Ahli od kilku tygodni starają się przekonać ośmiokrotnego zdobywcę Złotej Piłki. Z drugiej strony, Inter Miami chce zatrzymać Messiego po jego pierwszych dwóch sezonach w MLS" - czytamy na portalu francuskiej gazety.

Al-Ahli chciałoby podpisać kontrakt z Messim w grudniu, kiedy skończy się jego dotychczasowa umowa z Interem Miami. Taki scenariusz oznaczałby, że Argentyńczyk ostatnie miesiące przed mundialem spędziłby właśnie w Saudi Pro League. Rozgrywkach, które może do kilku najlepszych na świecie nie należą, ale (biorąc pod uwagę choćby występ Al-Hilal w KMŚ) zdecydowanie rosną w siłę.

Dodatkowo - Leo ponownie spotkałby się w meczu o punkty z Cristiano Ronaldo, który przedłużył niedawno umowę z Al-Nassr. Nie ma jednak co ukrywać, że w centrum uwagi byłyby też pieniądze - 37-latek bez wątpienia mógłby liczyć na kontrakt przekraczający 100 milionów dolarów.