Oficjalnie. Transferowy hit w Ekstraklasie! Młoda gwiazda zmienia klub

Widzew Łódź przeprowadza ofensywę transferową w letnim okienku. Ma na to budżet po przyjściu nowego właściciela, Roberta Dobrzyckiego. Jednym z pierwszych zakupów jest Mariusz Fornalczyk, 22-letni ofensywny pomocnik.

Fornalczyk oficjalnie w Widzewie

W minionym sezonie ekstraklasy Fornalczyk zagrał w 30 meczach, strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty. Imponował techniką, dryblingiem, przeglądem pola. Szybko zyskał zainteresowanie kilku klubów w Polsce, ale najlepszą ofertę zaproponował Widzew.

Fornalczyk podpisał z klubem z Łodzi kontrakt do końca czerwca 2029 r. Wejdzie on w życie 1 lipca. Zachwalał go dyrektor sportowy łodzian.

- Szybkość, zwinność oraz dążenie do rozwoju - między innymi tymi cechami Mariusz zwrócił naszą uwagę. Obserwowaliśmy go pod kątem wzmocnienia na skrzydle, ale jest zawodnikiem na tyle uniwersalnym, że odnajdzie się również w środku pola. Liczę na to, że jego główną bronią będzie umiejętność dryblowania, co udowadniał wielokrotnie w spotkaniach ekstraklasowych. Cieszę się, że do Widzewa dołącza piłkarz młody, mający duże perspektywy na rozwój oraz wzmocnienie ofensywy drużyny - powiedział Mindaugas Nikolicius.

Młodzieżowy reprezentant Polski został kupiony za 1,5 mln euro. To zawrotna kwota, jak na polskie warunki, tym bardziej jeśli chodzi o transfer wewnątrz PKO Ekstraklasy. Tyle też wynosiła klauzula wykupu zawarta w kontrakcie Fornalczyka z Koroną Kielce. Miała zostać aktywowana w środę.

Transfermarkt wycenia młodego Polaka właśnie na 1,5 mln euro.

Fornalczyk ma przed sobą przynajmniej dwa mecze z kadrą U21 na trwającym Euro na Słowacji. Polacy zmierzą się w grupie z Portugalią i Francją, ale są w trudniejszej sytuacji po porażce z Gruzją.

Widzew Łódź ma zagrać sześć meczów w ramach przygotowań do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Rywalizację w lidze zacznie 19 lipca od domowego spotkania z Zagłębiem Lubin.