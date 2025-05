"Skandaliczna decyzja". Wciąż wrze po tym, co zrobił Szymon Marciniak

- Nie widziałem zbyt wielu kontrowersji w meczu Interu z Barceloną. Taki błąd Szymona Marciniaka, który był ewidentny, to zakończenie pierwszej połowy dogrywki, gdy piłkarz Interu wychodził sam na sam. O tym można mówić, to była skandaliczna decyzja - mówił w programie "To jest Sport.pl" Piotr Żelazny. - Gdy Barcelona przegrywała, to cały czas się kłóciła, miała problemy do Szymona Marciniaka. Jakby im się wydawało, że ktoś ich krzywdził. Żenada - podsumowywał Jakub Kosecki.

