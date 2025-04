Absolutny rekord frekwencji przebity blisko dwukrotnie! Efekt Messiego

Od lipca 2023 roku Leo Messi czaruje kibiców na boiskach MLS. Argentyńczyk jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii futbolu z mnóstwem tytułów i rekordów na swoim koncie. Ma on najwięcej Złotych Piłek (8), sięgnął po nie najwięcej razy z rzędu (4). Ma również najwięcej Europejskich Złotych Butów (6). Ponadto jest strzelcem największej liczby goli w roku kalendarzowym (91 w 2012 roku). Jakby tego było mało, jest rekordzistą pod względem liczby występów w reprezentacji Argentyny i najlepszym strzelcem w jej historii (191 meczów i 112 goli).

Efekt Messiego. Klub pobił rekord frekwencji

Messi wciąż bije rekordy, może nie osobiste, ale w USA kibice chcą podziwiać filigranowego Argentyńczyka na żywo. Jego nazwisko przyciąga nawet osoby, które nie do końca się interesują piłką nożną, co potwierdził ostatni wynik na stadionie Columbus Crew. Inter Miami wygrał to spotkanie 1:0 po golu Benjamina Cremaschiego z 30. minuty. Dzięki temu wynikowi Miami pozostało jedyną niepokonaną drużyną w MLS i wyprzedziło Columbus Crew w tabeli Konferencji Wschodniej.

Po meczu Columbus Crew poinformowało, że starcie z Interem Miami "stało się historycznym wydarzeniem na Huntington Bank Field w Cleveland w stanie Ohio". Mecz z udziałem m.in. Leo Messiego poszło zobaczyć na żywo aż 60 614 fanów. Mecz odbywał się na stadionie Cleveland Browns, drużyny futbolu amerykańskiego.

To nie pierwszy raz, kiedy Messi przyciąga uwagę fanów z USA

Tym samym został ustanowiony nowy klubowy rekord frekwencji. Klub przypomniał, że poprzedni rekord klubu wynosił 31 550 kibiców, który został ustanowiony podczas wygranej 2:0 z New York/New Jersey MetroStars na stadionie Ohio podczas inauguracyjnego sezonu MLS w 1996 roku.

"Jest to również najwyższa frekwencja poza NFL na Huntington Bank Field" - pisze w serwisie X klub.

To był drugi raz, kiedy klub z MLS miał rekordową frekwencję na meczu z Interem Miami. Kilka tygodni temu Chicago Fire bezbramkowo zremisowało z drużyną Messiego, a na żywo przebieg tego starcia oglądało 62 358 fanów.