Lewandowski nigdy tak nie mówił o Złotej Piłce. "Biznes, polityka, pieniądze"

Rio Ferdinand po karierze piłkarskiej spełnia się w mediach, gdzie bierze udział m.in. w programiach o angielskiej Premier League, a także Lidze Mistrzów. Od niedawna były obrońca m.in. Manchesteru United prowadzi również swój kanał na YouTube "Rio Ferdinand Presents", gdzie rozmawia z wielkimi postaciami świata piłki. Wśród gości byli m.in. Cristiano Ronaldo i David Beckham, a teraz przyszedł czas na Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski powiedział wprost o Złotej Piłce. "Piłka nożna działa jak polityka"

Lewandowski i Ferdinand poruszyli wiele wątków, takich jak praca napastnika z Juergenem Kloppem i Pepem Guardiolą, jego czas w Niemczech, a teraz w FC Barcelonie. Nie zabrakło jednak wątku Złotej Piłki w 2020 roku, kiedy odwołano plebiscyt, a napastnik niemal na pewno zgarnąłby tę prestiżową nagrodę dla najlepszego piłkarza świata.

- Covid zabrał temu człowiekowi Złotą Piłkę - zasugerował Ferdinand. - Jak po latach się z tym czujesz? - zapytał dalej Anglik.

- W tym czasie nie rozumiałem dlaczego. Każda liga grała, Liga Mistrzów też i w tym czasie naprawdę to było dla mnie "wow, dlaczego?". Wiem, że piłka nożna czasami działa jak polityka. Jak masz piłkę nożną, to masz w niej biznes, politykę, pieniądze i to wszystko tak działa - wyjaśnił po latach Lewandowski.

Następnie rozmówca Lewandowskiego wystawił mu niemałą laurkę i porównał z idolem Polaka. - Jesteś jednym z piłkarzy, który nie wygrał Złotej Piłki. Patrzę na Thierry'ego Henry'ego i myślę, że nie wygrał, a powinien, ty jesteś drugim takim piłkarzem. Nie wygrałeś tylko dlatego, że była pandemia. Przyjąłbyś nagrodę teraz? - zapytał Polaka Ferdinand. - Oczywiście, że tak - odpowiedział Lewandowski bez zastanowienia, a obaj wybuchnęli śmiechem.

W ostatnich latach pojawiały się głosy o tym, że Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę za 2020 roku, ale finalnie do tego nie doszło. Polak zalicza teraz znakomity sezon i na ten moment jest jednym z głównych kandydatów do nagrody za sezon 2024/25. Na to przyjdzie jednak poczekać do października 2025 roku.