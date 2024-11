Stało się! Manchester United ma nowego trenera

Od dłuższego czasu mówiło się o zwolnieniu Erika ten Haga z Manchesteru United, ale Holender dostał przedłużenie kontraktu przed startem sezonu. To była jednak zła decyzja właścicieli. "Czerwone Diabły" zanotowały najgorszy start sezonu od dziesięcioleci. Dziś zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli Premier League.

Oto nowy trener Manchesteru United

Manchester United oficjalnie ogłosił nawiązanie współpracy z Rubenem Amorimem. Portugalczyk wcześniej pracował w Sportingu. Jego dotychczasowy pracodawca nie robił problemu z odejściem. Wiedział, że jeśli Amorim chce się rozwinąć, to musi przejść do silniejszej ligi. W przeszłości był łączony z Liverpoolem i West Hamem United. O ile w kontekście "The Reds" to były wyłącznie plotki, tak władze "Młotów" rzeczywiście rozmawiały z Amorimem i ostatecznie zrezygnowały z Portugalczyka na rzecz bardziej doświadczonego Julena Lopeteguiego.

Klub z Old Trafford poinformował o podpisaniu z Amorimem trzyletniej umowy. "Manchester United z przyjemnością ogłasza, że Ruben Amorim został mianowany trenerem pierwszego zespołu męskiego. Będzie pracował do czerwca 2027 r. z opcją przedłużenia o rok" - czytamy w oficjalnym komunikacie MU.

Amorim ma zacząć nową pracę 11 listopada. Manchester dał mu czas na załatwienie pozostałych formalności ze Sportingiem oraz rozwiązania kwestii wizy pracowniczej. Do tego czasu funkcję tymczasowego trenera będzie pełnił Ruud van Nistelrooy, który prowadził już zespół w meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Leicester City (5:2).

"Ruben jest jednym z najbardziej ekscytujących i wysoko ocenianych młodych trenerów w europejskiej piłce nożnej" - chwali United swojego nowego trenera.

Ruben Amorim prowadził Sporting od marca 2020 r. W ciągu ostatnich czterech lat dwukrotnie zdobył mistrzostwo Portugalii, dwa razy Puchar Ligi Portugalskiej i raz krajowy Superpuchar. Wcześniej pracował w takich klubach jak Casa Pia i Braga, z którą w 2020 r. wygrał Puchar Ligi.