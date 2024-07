Roberto Firmino totalnie zaskoczył. Postanowił oddać się Bogu

Roberto Firmino nikomu nie trzeba przedstawiać. Wychowanek brazylijskiego Clube de Regatas Brasil dał się poznać większej publiczności w 2015 roku, kiedy dołączył do Liverpoolu. Przez lata wraz z Mohamedem Salahem i Sadio Mane tworzył tercet ofensywny, który przyniósł drużynie z czerwonej części Merseyside upragniony tytuł mistrza kraju (2019/2020). Występujący na pozycji fałszywej "9" Brazylijczyk był bardzo niewygodnym graczem do krycia. Piłkarze zespołów z Premier League z pewnością odetchnęli z ulgą na wieść o jego transferze do Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

Brazylijczyk w lipcu 2023 roku przeniósł się na zasadzie wolnego transferu z Liverpoolu do saudyjskiego Al-Ahli. 32-latek podpisał umowę z klubem ważną do 30 czerwca 2026 roku. Początek jego przygody był obiecujący. Firmino już w debiucie skompletował hat-tricka, a jego drużyna pokonała Al-Hazem 3:1, ale później było coraz gorzej. Nie dość, że niewiele dawał na boisku, to miewał długie serie bez zdobycia goli. To sprawiło, że nie znalazł się w kadrze Brazylii na tegoroczne Copa America i wyjechał na wakcje. Ostatnie powołanie do kadry otrzymał w 2021 roku.

Roberto Firmino został pastorem ewangelickim

Na urlopie Brazylijczyk zdaje się jednak nie próżnować i znacząco zmienia swoje życie. Kilka dni temu piłkarz poinformował swoich fanów w mediach społecznościowych, że został pastorem ewangelickim. - Co za niezapomniana noc. Ten Kościół powstał dzięki Bogu i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przywilej bycia świadkami z pierwszej ręki wszystkiego, co Pan uczynił - napisał na Instagramie, dodając kilka zdjęć. - Jesteśmy zdumieni, gdy widzimy wielkość Miłosierdzia Bożego nad nami. Dziękuję Ci Jezu - dodał, informując o swojej nowej roli.

Roberto Firmino został wyświęcony na pastora w Kościele Manah w swoim rodzinnym mieście Maceio, stolicy północno-wschodniego stanu Alagoas. Brazylijczyk wybudował ten Kościół w 2021 roku wraz ze swoją żoną Larissą Pereirą oraz pastorami Jairo Fernandesem i Keilą Medeiros.

Warto dodać, że w 2020 roku Firmino przyjął sakrament chrztu we własnym basenie, w swoim domu w Anglii. Był to ważny moment w życiu piłkarza, który jak sam przyznał, bardziej zbliżył go do Boga.

Roberto Firmino w minionym sezonie łącznie wystąpił w 34 meczach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst.