Czerczesow starł się z dziennikarzem. Pierwsza "afera" w nowej pracy

Stanisław Czerczesow od niedawna jest selekcjonerem reprezentacji Kazachstanu. W czerwcowych meczach towarzyskich kadrę prowadził jednak inny, tymczasowy trener, Rusłan Bałtiew. Kazachowie przegrali z Armenią 1:2 i z Azerbejdżanem 2:3. Czerczesow zadebiutuje jesienią w Lidze Narodów. Kazachstan zagra w Dywizji B w grupie z Norwegią, Słowenią i Austrią.

Czerczesow starł się z dziennikarzem

Cała sprawa z Czerczesowem i sytuacją na konferencji prasowej brzmi kuriozalnie. Nie dotyczy ona treści pytania, a tego, w jakim języku zostało zadane.

Kazachski dziennikarz Nursultan Kurman zwrócił się do nowego selekcjonera w języku kazachskim. Czerczesow zdziwił się, gdy usłyszał pytanie, ponieważ prosił, by redaktorzy pytali go na konferencji w języku rosyjskim. Były trener Legii Warszawa nieco się zagotował, wywiązał się krótki dialog.

- Dlaczego się tak do mnie zwracasz? Mam ci odpowiedzieć po osetyjsku?

- Śmiało, bardzo proszę.

- I tak byś nie zrozumiał...

Czerczesow miał problem, bo nie było na sali tłumacza z kazachskiego na rosyjski. O pomoc poprosił... prezesa kazachskiej federacji piłkarskiej, Adileta Barmenkulowa. Po wszystkim Czerczesow zażartował z dziennikarza, że prezydent został jego tłumaczem.

Barmenkulow śmiał się z tego, ale zdaniem większości krajowych mediów cała sytuacja powodowała niesmak. Portal tengrisport.kz zwrócił uwagę, że kilka lat temu Czerczesow był z kadrą Rosji w Astanie i deklarował, że rozumie język kazachski, dlatego cała sytuacja wydawała się co najmniej dziwna.

Sam dziennikarz zabrał głos ws. spięcia z selekcjonerem. Przyznał, że później rozmawiał na osobności z Czerczesowem. Obaj panowie wyjaśnili sobie to, co związane z tą sytuacją. Selekcjoner przeprosił za swoje zachowanie.

- To jest gość, który przybył z daleka, dlatego zawsze będę go szanował. Ale zawsze staram się zadawać pytania po kazachsku. Po konferencji prasowej spotkałem w windzie Stanisława Czerczesowa, gdzie uścisnęliśmy sobie dłonie, ??przyznał się do błędu. W jego sposobie komunikacji często pojawiają się żarty, ale uważam, że nie można żartować z kwestii języka i narodowości - mówił Kurman w rozmowie z portalem meta-ratings.kz.

Dziennikarz zarzucił federacji, że nie dopilnowała tego, by konferencja odbyła się we właściwych warunkach, czyli z tłumaczem. - Po konferencji prasowej wyraziłem swoje niezadowolenie z powodu podejścia prezesa, jego doradców, a także mediów federacji. Poprosiłem, by taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Wybaczam im ten błąd. Ale jeśli sytuacja się powtórzy, trzeba będzie podjąć inne działania - dodał.

Kazachstan zagra następny mecz 6 września u siebie z Norwegią.