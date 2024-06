Oficjalnie: Zmiana przed meczem Wisły w LE. Kibice wściekli. "Ręce opadają"

Od wtorku wiemy, że Wisła Kraków w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z KF Llapi 1932. To obecnie wicemistrzowie Kosowa. Jeśli triumfatorzy Pucharu Polski polegną w pierwszym dwumeczu, to "spadną" do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. To sprawia, że I-ligowiec stanie przynajmniej przed dwoma szansami na wielki powrót do europejskich pucharów.

UEFA zmieniła gospodarza pierwszego meczu Wisły. Reakcja kibiców mówi wszystko

Pierwotnie pierwsze spotkanie pomiędzy krakowską drużyną a KF Llapi 1932 miało odbyć się na stadionie w Kosowie. W czwartkowe popołudnie 20 czerwca polski klub za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że UEFA zarządziła zmiany w tej kwestii. Pierwsze starcie I rundy kwalifikacji do LE odbędzie się jednak na obiekcie przy ul. Reymonta.

"Zgodnie z decyzją UEFA - podjętą na podstawie art. 24 regulaminu Ligi Europy, który uprawnia do zmiany terminu i kolejności rozgrywanych spotkań - pierwszy mecz I rundy eliminacji do Ligi Europy pomiędzy Wisłą a KF Llapi 1932 rozegrany zostanie 11 lipca w Krakowie." - czytamy na oficjalnej stronie Wisły Kraków.

Na decyzję UEFA błyskawicznie zareagowali polscy kibice, którzy wymownie skomentowali tę zmianę. "Jak to uzasadnili? Przecież to jest śmiech na sali. Chyba pierwszy taki przypadek jaki znam.", "To po co losowanie gospodarza, jak potem i tak mogą sobie go zmienić jak chcą", "Co? A już urlop klepnąłem, żeby zdążyć wrócić na mecz...", "Nie wierzę! A było tak dobrze. Trzy dni po drugim meczu gramy w Łodzi -dlatego lepszy był drugi mecz u siebie. Ręce opadają" - pisano.

Pierwsze starcie pomiędzy Wisłą a KF Llapi 1932 odbędzie się w czwartek 11 lipca. Rewanż zostanie rozegrany tydzień później. Krakowski zespół zagra już pod wodzą nowego trenera Kazimierza Moskala. -Niech każdy kolejny mecz w lidze będzie traktowany jak mecze w Pucharze Polski w poprzednich rozgrywkach. To wtedy wszyscy będą zadowoleni - mówił szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport, nawiązując do wygranego 2:1 finału z PP z Pogonią Szczecin.