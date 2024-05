FC Barcelona może odetchnąć z ulgą. A jednak

Pau Cubarsi ma zaledwie 17 lat, a według wielu ekspertów oraz kolegów z szatni Barcelony już gra naprawdę dojrzale jak obrońca klasy światowej i doświadczony stoper. W tym sezonie zagrał w 31 meczach, zaliczył jedną asystę.

Barcelona przedłużyła kontrakt z talentem

Pau Cubarsi trafił do FC Barcelony w wieku 11 lat, kiedy przyszedł ze szkółki Girony. Bardzo dobrze radził sobie w juniorskich i młodzieżowych zespołach, aż wraz z początkiem 2024 r. został dołączony do pierwszej drużyny. Zadebiutował już w styczniu. Bardzo szybko zyskał poparcie trenera i innych zawodników, stał się pewnym punktem zespołu, co dla wielu było zaskoczeniem, że tak szybko się zaaklimatyzował wśród czołowych zawodników Europy.

Hiszpan jest uznawany powszechnie za naprawdę duży talent. Dla władz Barcelony bardzo ważne było, by Cubarsi został w klubie na dłużej.

Rozmowy ws. nowego kontraktu przebiegały sprawnie i zakończyły się pomyślnie. W czwartek w godzinach porannych Cubarsi przedłużył umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 r.

Transfermarkt wycenia nastolatka na 25 mln euro, ale klauzula zapisana w kontrakcie wynosi aż pół miliarda euro.

Przy podpisaniu kontraktu przez Cubarsiego obecni byli prezydent FC Barcelony Joan Laporta, wiceprezydent Rafa Yuste, dyrektor sportowy Deco i dyrektor ds. młodzieżowej piłki w klubie Joan Soler.

Bardzo pozytywnie o Cubarsim wypowiadał się Robert Lewandowski. - Można odnieść wrażenie, jakby miał minimum 26 lat. Nie wiem, czy spotkałem się z zawodnikiem na takim poziomie, będącym w takim wieku - stwierdził kapitan reprezentacji Polski w marcu w wywiadzie dla meczyki.pl, po rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Napoli. Młody Hiszpan został wówczas wybrany zawodnikiem meczu.