Walijczycy podgrzewają atmosferę przed finałem baraży! Tak piszą o Polsce

- Najważniejsze jest przygotowanie do następnego meczu i regeneracja. Trochę problemów (zdrowotnych) mamy. Na pewno cieszy, że graliśmy w piłkę i chcieliśmy dominować. Na pewno żałuję trochę tej straconej bramki i błędu - mówił Michał Probierz w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport. Reprezentacja Polski pokonała Estonię na Stadionie Narodowym 5:1, jednak bramka zdobyta przez naszych rywali z pewnością sfrustrowała nie tylko Wojciecha Szczęsnego, ale również kibiców i dziennikarzy.

W międzyczasie w drugim półfinale baraży reprezentacja Walii pokonała u siebie Finlandię 4:1. Co prawda wynik na pierwszy rzut oka wskazuje na dużą dominację gospodarzy, jednak w niektórych fragmentach goście prezentowali się zdecydowanie lepiej. Szczególnie wtedy, kiedy strzelili gola kontaktowego na 2:1. - Jesteśmy rozczarowani straconą bramką. To spowodowało kilka nerwowych minut, ale rozpoczęcie drugiej połowy w taki sposób, w jaki to zrobiliśmy, było wielką zasługą moich chłopaków. Uważam, że byli świetni. Cieszymy się ze zwycięstwa i formę przeniesiemy na wtorek - deklarował selekcjoner Walii Robert Page cytowany przez limerickleader.ie.

Zarówno Polskę, jak i Walię od mistrzostw Europy dzieli jedno spotkanie. Jakie nastroje panują na Wyspach przed starciem z drużyną Probierza? Tamtejsze media zwracają uwagę przede wszystkim na to, że wtorkowy mecz z pewnością będzie trudniejszy. "Zawodnicy i kibice wiedzą, że wysiłki Walii na nic się nie zdadzą, jeśli nie pokonają Polski. Ale jeśli we wtorek odniosą ponowne zwycięstwo, na stadionie rozpocznie się huczne świętowanie" - czytamy na łamach walijskiego bbc.com.

Walijczycy podchodzą do reprezentacji Polski z dużym szacunkiem. "Polska nie będzie łatwym rywalem, czego dowodem jest pokonanie Estonii. Wtorkowy mecz ma teraz ogromne znaczenie" - napisali dziennikarze walesonline.co.uk. Mimo to z niecierpliwością czekają na wielkie emocje w starciu z naszą kadrą. "Tak więc, we wtorek Walia kontra Polska o miejsce na Euro 2024. To będzie niesamowita noc" - napisał na X walijski dziennikarz Phil Blanche.

Za to walijskie "The Sun" zastanawia się, czy po efektownym zwycięstwie z Finlandią podobnego rezultatu można spodziewać się w meczu z Polską. "Po uporaniu się z Finami, pytanie brzmi, czy uda im się dopiąć swego we wtorkowy wieczór? Tylko Robert Lewandowski i Polska stoją pomiędzy Walią a trzecim z rzędu wyjazdem na Euro" - czytamy. Jednocześnie zwrócono uwagę na kapitalny bilans zespołu Roberta Page'a w domowych meczach. "Smoki przegrały tylko trzy ze swoich ostatnich 20 meczów przed własnymi kibicami. W Cardiff będą bardzo pewni siebie" - dodano.

Michał Probierz, chcąc ściągnąć presję ze swoich zawodników, przyznał po meczu z Estonią, że to rywale będą faworytami. - W Walii czeka nas gorący pojedynek. Walia nie przegrała już kilku meczów i u siebie jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Podejdziemy do tego meczu jako zespół, który powoli się odbudowuje - mówił selekcjoner. Pierwszy gwizdek w Cardiff wybrzmi we wtorek 26 marca o godz. 20:45.