Polska straciła gola i się zaczęło. Niewiarygodne, co zrobił Szczęsny

- Maszyna ruszyła - zażartował jeden z dziennikarzy na trybunie prasowej, gdy Jakub Piotrowski huknął sprzed pola karnego. To był strzał nie do obrony. Gol na 3:0, po którym kibice czekali na kolejne. I się doczekali - jeszcze trzech, ale w tym jednego nieplanowanego, bo Estonia zdobyła honorową bramkę. Wojciech Szczęsny po tym golu trzymał ręce na biodrach i stał przez kilka minut nieruchomo przed polem karnym, bo i tak pod naszą bramką nic się nie działo. A gdy sędzia zakończył mecz, nawet nie miał ochoty przybijać na boisku piątek z kolegami z drużyny, tylko od razu zdjął rękawice i szybkim krokiem poszedł do szatni. Widać było, że jest zły. Że wolałby ten mecz jednak kończyć z czystym kontem, Polska wygrała z Estonią 5:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek wraca do wielkiej formy! "To mój cel"

Wróciła moda i wiara w reprezentację

- Wierzymy, że to będzie wyjątkowo udany wieczór - mówił spiker na godzinę przed meczem. Stadion nie był wtedy zapełniony nawet w połowie, ale w czwartek wieczorem na Narodowym było znacznie więcej kibiców niż na sparingu z Łotwą (2:0), który kończył nieudany poprzedni rok.

Pierwszy Robert Lewandowski, za nim Jan Bednarek, Jakub Piotrowski i reszta. Gdy zawodnicy Michała Probierza punktualnie o 20 wybiegli na rozgrzewkę, na trybunach było już zdecydowanie więcej widzów. Piłkarze zostali przywitani głośnymi brawami. O tym, że znowu wróciła moda i wiara w reprezentację, przekonaliśmy się już w poprzednich dniach. W hotelu kadry, który był opanowany przez kibiców. Takich tłumów nie widzieliśmy tam od półtora roku - od meczu z Chile - tuż przed wyjazdem drużyny Czesława Michniewicza na mundial do Kataru.

Obiekt zainteresowań kibiców był w zasadzie jeden - Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski przyjechał na zgrupowanie po doskonałym meczu w Barcelonie. Od pierwszego dnia w kadrze przekonywał, że stać nas na to, by nie tylko zagrać na Euro, ale też pokazać się z dobrej strony w meczu z Estonią. - Wierzę, że te baraże będą przełomem. Że wróci polot, lekkość, mocne granie w obronie i fantazja w ofensywie - podkreślał Lewandowski.

Czy w czwartek tak było? Jeśli już, to szczególnie w drugiej połowie. Ale nawet w pierwszej Polska w pełni kontrolowała spotkanie, nie forsowała tempa - wygrała bez problemu, awansowała do finału baraży. O to chodziło.

Takiego Probierza jeszcze nie widzieliśmy

- Oglądałem odprawy Guardioli, który przed meczami puszczał film. Arteta przemawiał bardzo długo, humorystycznie Ted Lasso [bohater serialu]. Najważniejsze, żeby wszystko było naturalne. Żeby trener na siłę nie starał się być kimś, kim nie jest. Ja zawsze jestem sobą - przekonywał w środę Michał Probierz.

Ale w czwartek, gdy tylko zaczął się mecz, nie dowierzaliśmy. Probierz przyzwyczaił nas w poprzednich spotkaniach, że od razu staje przy linii i tam rozgrywa swój własny mecz. Tym razem długo nie podnosił się z ławki. Zrobił to dopiero w 10. minucie, gdy akurat niecelny strzał oddał Nicola Zalewski. Ale nie po to, aby się złościć czy emocjonować, a po to, by przekazać jakieś uwagi sędziemu technicznemu i po chwili znowu usiąść w fotelu.

Takiego Probierza w kadrze jeszcze nie widzieliśmy, w czwartek zachowywał się jak nie on. Jego reakcje, a w zasadzie ich brak można było sobie tłumaczyć w ten sposób, że to właśnie miał być taki mecz. Spokojny.

Strzał za strzałem

- Musimy wykorzystać nasz potencjał w ofensywie - mówił dzień przed meczem Probierz. To samo powtarzał po jesiennych spotkaniach, kiedy też miał pretensje do piłkarzy, że oddają za mało strzałów. W czwartek było ich sporo. Nie minęło 20 minut, a już oddaliśmy ich pięć, czyli średnio co cztery minuty. To było imponujące, ale tylko na papierze, bo co z tego, skoro tylko jeden z nich był celny?

Kolejny celny strzał oddaliśmy w 22. minucie. Probierz wtedy wstał, poprawił kołnierzyk w płaszczu, włożył ręce do kieszeni, podszedł do linii i zawołał do siebie Jakuba Piotrowskiego. Nie wiemy, co pomocnik Łudogorca Razgrad usłyszał od selekcjonera, ale to mogły być pochwały, bo chwilę wcześniej Piotrowski zaliczył kapitalną asystę przy golu Przemysława Frankowskiego.

To był w zasadzie koniec emocji

"Jesteśmy lepsi" - krzyknęli kibice chwilę po golu Frankowskiego. Polska faktycznie była lepsza, miała już wtedy o jednego piłkarza więcej, bo w 26. minucie z boiska wyleciał Maksim Paskotsi. Selekcjoner Estonii Thomas Haeberli kilka minut później zrobił wymuszoną zmianę, by uzupełnić braki w obronie. Ale to był w zasadzie koniec emocji.

Paskotsi zobaczył dwie żółte kartki - obie po faulach na Zalewskim. Jeśli mielibyśmy wskazywać kogoś, kto przed przerwą był najlepszy na boisku, byłby to właśnie pomocnik Romy. Znowu, bo to samo pisaliśmy po listopadowym zgrupowaniu, gdy Zalewski również pokazał się z bardzo dobrej strony. Wyjeżdżał wtedy ze zgrupowanie z dwoma asystami w meczu z Łotwą (2:0). Teraz już ma jedną, bo to po jego podaniu na początku drugiej połowy gola strzelił Piotr Zieliński, a później spiker fetował też bramkę Zalewskiego (na 4:0), ale ostatecznie została ona zapisana jako samobójcze trafienie.

Wielka mi podróż

- Jak przegrają, to na kolejny mecz już nie przyjeżdżam - odgrażał się jeden z kibiców pod Narodowym. - Zawsze tak mówisz. Poza tym jesteś z Ochoty, wielka mi podróż - żartowali jego znajomi. Dylematu na razie nie ma, bo w czwartek Polska pokonała Estonię. Ale teraz poprzeczka zawieszona będzie znacznie wyżej, bo teraz kadra Probierza zagra na wyjeździe w finale baraży z Walią, która w czwartek pokonała 4:1 Finlandię.

Reprezentacja Polski ostatni raz wygrała dwa marcowe mecze pięć lat temu. W eliminacjach do mistrzostw Europy, kiedy selekcjonerem był Jerzy Brzęczek, 1:0 z Austrią i 2:0 z Łotwą. Teraz gra nie tylko o to, by po raz piąty z rzędu wystąpić na dużej imprezie piłkarskiej, ale też o pieniądze. Sam awans na mistrzostwa Europy wyceniany jest na 9,25 mln euro. Część z tej kwoty - prawdopodobnie 25 proc. - trafi na konto piłkarzy. Początek meczu Walia - Polska we wtorek o 20.45.