Kolejny gol dla Polski. Kapitalne zachowanie Zielińskiego. On to potrafi?! [WIDEO]

Reprezentacja Polski zanotowała świetny początek w starciu z Estonią. Nie dość, że w 22. minucie do bramki rywala trafił Przemysław Frankowski, to kilka minut później z boiska wyrzucony został obrońca Maksim Paskotsi. I choć nasi zawodnicy nie byli w stanie wykorzystać przewagi w pierwszej połowie, to błyskawicznie po wyjściu z szatni podwyższyli wynik.

Zobacz wideo Probierz zdradził, jak będzie wyglądała odprawa przed meczem z Estonią

Polska podwyższa wynik z Estonią. Piotr Zieliński zachował się jak rasowy napastnik

Piłkarze Michała Probierza wyszli na drugą odsłonę zmotywowani, chcąc jak najszybciej strzelić kolejnego gola. I udało się. W 50. minucie kapitalnie prezentujący się w meczu Nicola Zalewski minął jednego z obrońców, po czym dośrodkował piłkę wprost na głowę Piotra Zielińskiego. Ten udowodnił, że potrafi bardzo dobrze grać w powietrzu i z najbliższej odległości pokonał bramkarza Karla Heina. "Jak rasowy napastnik" - relacjonowali komentatorzy TVP Sport.

Mimo prowadzenia Polacy nie zamierzali odpuszczać. Najpierw w 70. minucie po kapitalnym strzale z dystansu trafienie zanotował Jakub Piotrowski, a potem niefortunnie dośrodkowanie Zalewskiego przeciął obrońca Karol Mets i wpakował futbolówkę do własnej bramki. Nieco wcześniej Probierz dokonał trzech zmian, a na boisku pojawili się Adam Buksa, Sebastian Szymański i powracający do kadry po dwóch latach Jakub Moder.

Nie on, a pomocnik Fenerbahce podwyższył jednak w 77. minucie prowadzenie na 5:0. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później nasza defensywa dosłownie "zdrzemnęła się", a wykorzystał to Martin Vetkal i pokonał Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz Juventusu był wyraźnie sfrustrowany zachowaniem obrony i wykrzyczał kilka niecenzuralnych słów w stronę kolegów.

Ostatecznie Polacy pokonali Estonię 5:1 i w finale baraży zmierzą się z Walią. Spory problem może mieć selekcjoner Michał Probierz, ponieważ zarówno Przemysław Frankowski, jak i Matty Cash przedwcześnie opuścili murawę z powodu urazów i ich występ w czwartkowym starciu stoi pod znakiem zapytania.