Sześć goli w meczu Polska - Estonia. Po ostatnim Szczęsny był wściekły

- Przede wszystkim trzeba poprawić skuteczność. Gdyby ta skuteczność była wcześniej, to dzisiaj inaczej byśmy rozmawiali - mówił Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z TVP Sport przed meczem na Stadionie Narodowym. Baraże to ostatnia szansa dla Biało-Czerwonych na zachowanie twarzy i awans na mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się w Niemczech. Mimo kompromitujących eliminacji nikt nie zakładał wpadki z Estonią, zwłaszcza że to rywal, który w swojej grupie zajął ostatnie miejsce z raptem jednym punktem i bilansem bramkowym 2-22.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek wraca do wielkiej formy! "To mój cel"

Dla Probierza to trzecie zgrupowanie w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji i ewidentnie szuka on stabilizacji w zestawieniu swojej drużyny. W podstawowym składzie doszło do raptem dwóch zmian w porównaniu do ostatniego meczu eliminacyjnego z Czechami, który odbył się w listopadzie. Pawła Bochniewicza zastąpił Paweł Dawidowicz, a kontuzjowany wówczas Piotr Zieliński wskoczył w miejsce Damiana Szymańskiego.

Wymarzony początek: dominacja, gol, a potem gra w przewadze

W spotkaniu z Estonią Polacy od początku nie schodzili z połowy przeciwnika. Szybko uzyskali trzy rzuty rożne, w tym jeden po mocnym strzale Zielińskiego z boku pola karnego. Bardzo aktywny był Nicola Zalewski - autor dwóch asyst w ostatnim meczu towarzyskim z Łotwą - ale początkowo jednak nie podejmował dobrych decyzji w szesnastce rywala. Szybko mogliśmy "napocząć" przeciwnika, bo były ku temu możliwości - po kwadransie gry statystyka podań wynosiła 109:6 na naszą korzyść. Miejsca na rozegranie akcji było zaskakująco sporo.

W 20. minucie bardzo blisko strzelenia pierwszego gola był Jakub Piotrowski. Środkowy pomocnik skorzystał z nerwowego wybicia rywala, oddając strzał z 20 metrów. Minimalnie obok słupka. 120 sekund później piłka wylądowała już w bramce. Ponownie swój udział miał Piotrowski, posyłając prostopadłe podanie w kierunku Przemysława Frankowskiego. Prawy wahadłowy wykorzystał fatalne zachowanie gracza z Estonii i wyszedł sam na sam z bramkarzem. - Skandaliczne zachowanie, ale to nie nasz problem - relacjonowali komentatorzy TVP Sport. Frankowski pewnie sfinalizował akcję, dając prowadzenie i spokój drużynie.

W 27. minucie sytuacja dla Biało-Czerwonych zrobiła się jeszcze bardziej komfortowa. Znów faulowany był Zalewski, przez co Maksim Paskotsi obejrzał drugą żółtą kartkę, która eliminowała go z dalszej gry. Estończycy na murawie Stadionu Narodowego prezentowali się tak, że można było przytoczyć popularnego mema: "jak oni się tam znaleźli?".

Gol i czerwona kartka sprawiła, że piłkarze Probierza mieli jeszcze więcej komfortu i spokoju w rozegraniu akcji. Rywale nie zagrażali bramce Wojciecha Szczęsnego, grając jeszcze w pełnym składzie, więc bez jednego zawodnika mieli trudności, aby w ogóle zameldować się z piłką na naszej połowie.

Szybka poprawka po zmianie stron, ale są też powody do zmartwień

Można było odczuwać niedosyt, że do przerwy padł tylko jeden gol, ale szybko zostało to naprawione po zmianie stron. Coraz częściej w akcje ofensywne zapędzał się Jakub Kiwior, który wspierał z lewej strony Zalewskiego. Gracz AS Romy miał sporo miejsca, dzięki czemu mógł precyzyjnie dograć na głowę do Zielińskiego. Dwóch zawodników na co dzień występujących we Włoszech podwyższyło prowadzenie.

Jedynym zmartwieniem Probierza mogła być sytuacja zdrowotna zawodników na prawej stronie boiska, albowiem w przerwie murawę musiał opuścić Frankowski. Zmienił go Matty Cash, który w 56. minucie doznał urazu mięśnia dwugłowego.

Nasza przewaga wciąż była ogromna. Swojego gola szukał Robert Lewandowski, ale wiele jego prób było zablokowanych lub minęło bramkę rywali. Pod dostatkiem było także strzałów z dystansu i w 70. minucie przyniosło to pozytywny skutek. Sporo miejsca przed polem karnym miał Piotrowski, który nie wahał się zbyt długo i mocnym uderzeniem nie dał szans Karlowi Heinowi. Polacy oddawali mnóstwo strzałów - ten Piotrowskiego był już 23. Do tego aż 15 razy biliśmy rzuty rożne, choć nie było po nich zagrożenia. To z pewnością element do poprawy przed wtorkowym finałem baraży.

Biało-Czerwoni się nie zatrzymywali, a to zwiastowało festiwal strzelecki. Najpierw naszych napastników wyręczył kapitan Estończyków Karol Mets, ale podkreślić trzeba drybling i dogranie przed bramkę Zalewskiego. 22-letni piłkarz AS Romy kilka minut później zanotował trzecią asystę w drugiej połowie. Tym razem dograł do Sebastiana Szymańskiego. Nie najlepiej zachował się golkiper gości, a tablica wyników wyświetlała już rezultat 5:0.

On również szybko uległ zmianie, lecz niespodziewanie po trafieniu z drugiej strony boiska. W defensywie zabrakło agresywności i doskoku Janowi Bednarkowi. Kiepską interwencją popisał się także Wojciech Szczęsny, dzięki czemu Estończycy mogli cieszyć się z honorowej bramki autorstwa Kristo Hussara.

Reprezentacja Polski ostatecznie pokonała 5:1 Estonię i zagra we wtorkowym finale baraży do mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni udadzą się do Cardiff, aby zmierzyć się z Walią, która pokonała dzisiaj Finlandię 4:1. Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że będzie to o wiele trudniejsze spotkanie.