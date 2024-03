Wielki powrót Skorży? Już wszystko jasne!

Maciej Skorża prowadził Lecha Poznań dwukrotnie - w latach 2014-2015 i 2021-2022. Dwa lata temu postanowił odejść z "Kolejorza" z powodów rodzinnych. Pół roku później objął stery w japońskiej drużynie Urawa Red Diamonds, którą doprowadził do triumfu w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Odszedł z klubu wraz z końcem stycznia tego roku. Zapowiadał, że chce odpocząć od piłki przez co najmniej kilka miesięcy.

Skorża w Lechu? "Powrót mało prawdopodobny"

Jednym z kandydatów na nowego trenera Lecha Poznań od lipca był Maciej Skorża. Jego nazwisko przewijało się wielokrotnie w doniesieniach i rozważaniach medialnych. Kibice Lecha mogą jednak czuć się rozczarowani, bo Skorża na razie nie chce wracać do pracy w Polsce.

"Mało prawdopodobny jest powrót Skorży na ławkę trenerską przy Bułgarskiej. Skorża ma na tę chwilę kategorycznie wykluczać pracę w polskich klubach" - czytamy na portalu meczyki.pl.

Według dziennikarza Tomasza Włodarczyka innym pomysłem na zatrudnienie Skorży w Lechu miało być zaproponowanie stanowisko menadżera ds. rozwoju sportowego. W klubie nie potwierdzali zainteresowania polskim trenerem, komentując, że to "totalna plotka".

Jeśli Skorża miałby podjąć pracę w naszym kraju, to tylko w reprezentacji Polski. Wynika to z tego, że miałby bardzo mocną pozycję w rozmowach z PZPN, gdyby te zdecydowały się zwolnić Michała Probierza. Ale stałoby się to tylko wtedy, gdyby kadra narodowa skompromitowała się w walce o awans na Euro 2024.

"Probierz ma utrzymać posadę, nawet jeśli kadra nie przejdzie baraży. Po prostu nie może być w nich blamażu. Jest chęć stabilizacji na tym stanowisku. Sam Skorża też nie musi się palić na tę posadę akurat w tym momencie. Nawet gdybyśmy byli świadkami tragedii, to może poczekać na nowego prezesa przy Bitwy Warszawskiej. A wybory za nieco ponad rok" - skomentował Włodarczyk w "Football Insajderze".

W tym momencie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem Skorży ma być Bliski Wschód. Dostał ciekawą ofertę od jednego z klubów i poważnie ją rozważa. Trener ma doświadczenie w pracy w tej części świata, a także renomę w tamtym regionie. W przeszłości trenował Al-Ettifaq i reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich U23.