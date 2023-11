Bulwersujące sceny na meczu Legia - Zrinjski. To mogło skończyć się tragedią

Zobacz wideo

Była 72. minuta. Paweł Wszołek chwilę wcześniej zmarnował doskonałą okazję i uderzył obok słupka, a po chwili miał drugą sytuacje - równie dobrą, która powinna skończyć się jego asystą i trzecim golem dla Legii Warszawa, ale tym razem z kilku metrów pomylił się Tomas Pekhart.

Kibice Zrinjskiego odpalili race na meczu z Legią

Legia uderzała wtedy na bramkę od strony trybuny południowej - na przeciwko "Żylety" - gdzie często zasiadają dzieci, ale też inni kibice, którzy nie prowadzą zorganizowanego dopingu. Siedzą tam też zwykle kibice gości i nie inaczej było tym razem. Ubrani na czarno, z kilkoma flagami, bębnem. Fani Zrinjskiego w czwartek nie zapełni nawet połowy sektora, ale w trakcie meczu próbowali przebijać się przez głośny doping z "Żylety".

No i niestety doprowadzili też do groźnego incydentu, który o mało nie skończył się tragedią. Właśnie we wspomnianej 72. minucie - chwilę po pudle Wszołka - fani Zrinjskiego odpalili kilka rac, a jedną z nich od razu rzucili w kierunku kibiców Legii. Raca na szczęście zatrzymała się na siatce oddzielającej sektor gości od gospodarzy. Gdyby nie to zabezpieczenie, trafiłaby w trybuny, gdzie siedziało wielu fanów Legii.

Legia obawiała się kibiców Zrinjskiego już w Bośni

Dwa tygodnie temu Legia przed meczem ze Zrinjskim w Mostarze obawiała się o bezpieczeństwo swoich kibiców. Przed wyjazdem osoby związane z klubem sugerowały polskim dziennikarzom, by bez powodu nie poruszały się w dużych grupach po mieście. Ostatecznie na miejscu było spokojnie, ale wpływ na to miało również to, że UEFA wlepiła kibicom Legii wyjazdowy zakaz i wielu z nich odpuściło wizytę w Bośni. Podczas meczu było co prawda słychać przyśpiewki dopingujące warszawską drużynę, ale pojedyncze - z neutralnych sektorów, pod trybuną VIP, gdzie pojawiła się niewielka grupka polskich kibiców.

Legia w Mostarze wygrała 2:1. W rewanżu w Warszawie też pokonała Zrinjski 2:0. Po czterech meczach jest liderem grupy E. Poza wspomnianym incydentem z drugiej połowy w czwartek na trybunach przy Łazienkowskiej było spokojnie. Też po drugiej stronie boiska, czyli na "Żylecie", gdzie kibice Legii przed meczem zaprezentowali efektowną oprawę (więcej tutaj).