Odrodzenie byłej gwiazdy Ekstraklasy. Walczy o koronę króla strzelców

Carlitos był gwiazdą Ekstraklasy, ale odchodził z niej jako kula u nogi Legii Warszawa. I choć hiszpański snajper ma już 33 lata, to znowu złapał dobrą formę. Carlitos wrócił do Grecji, a początek sezonu sugeruje, że napastnik realnie może marzyć o koronie króla strzelców. Do liderów tego zestawienia brakuje mu zaledwie jednego gola.

