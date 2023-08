Wszyscy czekają na jego transfer, a on robi coś takiego! Cztery gole w jednym meczu. Bajka

Umowa Harry'ego Kane'a z Tottenhamem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. W związku z tym tegoroczne letnie okienko transferowe jest ostatnią szansą dla angielskiego klubu, aby zarobić na swoim napastniku dobre pieniądze.

Harry Kane pokazuje swoją wartość. Cztery gole w 41 minut

Zagraniczne media donoszą, że Bayern za Kane'a złożył Tottenhamowi ofertę opiewającą na 100 milionów euro, choć nieoficjalnie mówi się o nawet 120 milionach. Z kolei "Daily Mail" ustalił, że londyński klub wycenił Anglika na aż 140 milionów.

Sam napastnik swoją wartość na boisku pokazał w niedzielnym meczu towarzyskim Tottenhamu z Szachtarem Donieck. Kapitan reprezentacji Anglii dał swojej drużynie zwycięstwo, pokonując bramkarza rywali aż czterokrotnie, a to wszystko w zaledwie 41 minut.

Pierwsza bramka padła w 38. minucie po rzucie karnym, czym Kane otworzył wynik spotkania. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy ukraińska drużyna zdołała wyrównać, lecz już po przerwie do głosu dochodził tylko Tottenham, głównie za sprawą świetnie dysponowanego Kane'a. Anglik w 50. minucie po raz drugi wpisał się na listę strzelców, a pięć minut później skompletował hat-tricka. Czwartego gola zdobył w 79. minucie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:1 dla Tottenhamu, gdyż jeszcze w doliczonym czasie gry swoją bramkę dołożył Dane Scarlett.

Choć między władzami obu klubów trwa obecnie negocjacyjne przeciąganie liny, to raczej pewne jest, że Kane ostatecznie w tym sezonie odejdzie z Tottenhamu. W związku z tym zespół z północnego Londynu musi już szukać dobrego zastępstwa, a jednym z kandydatów na miejsce Anglika ma być utalentowany napastnik Gift Orban. 21-latek z Nigerii występuje obecnie w belgijskim KAA Gent i według znanego dziennikarza Fabrizio Romano to właśnie między innymi on znajduje się na liście życzeń Tottenhamu.