Jedna z największych sensacji w historii piłki nożnej. Zdecydowały milimetry [WIDEO]

Tak dramatycznego scenariusza nie wymyśliłby nikt. Napisało go samo życie. O losach awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet pomiędzy Szwecją a USA zaważyły rzuty karne. Jak zawsze w takich sytuacjach zwycięstwo jednej ze stron przychodzi minimalnie. Ale bardziej minimalnie już się chyba nie dało.

Dramatyczna seria rzutów karnych. Siedem kolejek i kontrowersja. Musiała pomóc technologia

Kibice, którzy wybrali się do Nowej Zelandii, oglądać to starcie, mogli poczuć się nieco rozczarowani. Piłkarki obu drużyn ich bowiem nie rozpieszczały. Przez 120 minut nie doczekaliśmy się ani jednej bramki, choć spora w tym zasługa Zeciry Musovic - bramkarki reprezentacji Szwecji, która grała wręcz genialnie. Deficyt emocji z naddatkiem wynagrodził jednak konkurs rzutów karnych. Tego, co tam się wydarzyło, świat piłki nożnej jeszcze nie widział.

Obie drużyny wykonywały jedenastki ze zmiennym szczęściem. W ekipie amerykańskiej pomyliły się Megan Rapinoe i Sophia Smith. Z kolei w szwedzkiej - Nathalie Bjorn i Rebecka Blomqvist. Po pięciu seriach mieliśmy remis 3:3 i o awansie mógł przesądzić jeden błąd. W siódmej kolejce popełniła go zawodniczka USA Kelley O'Hara, ale do pełni szczęścia Szwedkom pozostawało wykorzystać własną jedenastkę.

Amerykanki odpadły z mistrzostw świata kobiet. Zdecydowało tak niewiele

Podeszła do niej Lina Hurtig i już wydawało się, że zabawa będzie trwała. Piłkę odbiła bowiem bramkarka Amerykanek Alyssa Naeher. Interwencja była jednak wyjątkowo rozpaczliwa i na raty. Futbolówka poszybowała do góry i lekko do tyłu, ale Naeher jeszcze raz wybiła ją z linii bramkowej. Pewności, czy piłką ją przekroczyła, czy też nie jednak nie było. Z pomocą przyszła technologia goal line. Sędzia Stephanie Frappart dostała sygnał, że gol padł i Szwedki rzuciły się do świętowania.

Realizator transmisji po chwili pokazał na specjalnej komputerowo stworzonej grafice, jak bardzo piłka przekroczyła linię. Kibice mogli przeżyć prawdziwy szok. Niewprawne oko mogłoby nie dostrzec przestrzeni między linią a obrysem futbolówki. Ta jednak była, choć dosłownie milimetrowa.

Odpadnięcie drużyny USA w tak wczesnym momencie turnieju śmiało można nazwać jedną z największych sensacji w historii piłki nożnej. Amerykanki były faworytkami turnieju. W historii kobiecego mundialu jeszcze się nie zdarzyło, aby drużyna USA nie przywiozła do domu medalu. Cztery razy Amerykanki zostawał mistrzyniami świata, raz wicemistrzyniami, trzy razy zdobywały brąz.

Szwecja o półfinał zmierzy się z Japonią. Jej kolejny mecz odbędzie się w piątek 11 sierpnia o 9:30 polskiego czasu.