60-tysięczne miasto wraca na szczebel centralny. Koniec marazmu. Pierwszy awans od 17 lat

W 33. kolejce III ligi grupy 4. Stal Stalowa Wola przypieczętowała awans do II ligi, pokonując Wisłę Sandomierz aż 7:0. Dokonała tego u siebie przy obecności 3700 kibiców, którzy hucznie przywitali II ligę fajerwerkami.

Pierwszy taki awans od 15 lat. Stal Stalowa Wola zagra w II lidze!

W Stalowej Woli zapach awansu w sobotę unosił się już od dłuższego czasu. Stal rywalizowała w tym sezonie z III ligi z Wieczystą Kraków, która była uznawana za faworyta do awansu. Uzbrojony w gwiazdy klub długo liderował, ale w ostatnich kolejkach w niewytłumaczalny sposób tracił punkty, a w konsekwencji pierwsze miejsce w tabeli. W sobotę Wieczysta pogrzebała definitywnie szanse na awans po porażce 1:2 z Podhalem Nowy Targ. Kraków.

Korzystny wynik nie zmienił nastawienia zawodników ze Stalowej Woli, którzy grali z Wisłą Sandomierz. Już po 15 minutach zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego mógł cieszyć się z trzybramkowego prowadzenia. Ostatecznie skończyło się 7:0.

Jak widać po materiałach dostępnych w internecie, kibice z utęsknieniem czekali na ten awans. Po ostatnim gwizdku arbitra z trybun w niebo poleciały fajerwerki, a wszystko przy akompaniamencie klubowych przyśpiewek.

Dla Stali to koniec wieloletniego marazmu i osuwania się coraz niżej w hierarchii krajowego futbolu. W sezonie 2005/2006 klub awansował po barażach do I ligi (ówczesnej II). Od tego czasu kibice tego klubu poznawali jedynie smak spadku. Do II ligi klub spadł w 2010 roku, a do III (czyli na szczebel regionalny) w 2020 roku. Najbliższej awansu do II ligi Stal Stalowa Wola była dwa sezonu temu. Wówczas zespół ten zajął czwarte miejsce w tabeli.

Wydaje się, klub niespełna 60-tysięcznego miasta, które jest dużym ośrodkiem przemysłowym, czekać mogą lepsze lata. Zespół gra na nowym stadionie, który będzie perełką w II lidze. Wydaje się także, że pod względem piłkarskim nie jest skazany na porażkę, skoro był w stanie wyprzedzić Wieczystą. Największe sukcesy Stali to początek lat 90, kiedy w Stalowej Woli była nawet ekstraklasa.

Z innych grup III ligi awansują Olimpia Grudziądz i Polonia Bytom Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie mistrzem grupy I. Tam liderem są rezerwy ŁKS-u Łódź, który mają jedynie punkt przewagi nad drugą Legionovią Legionowo.

