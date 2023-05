Reprezentant kraju zaginął. Koledzy z zespołu dostali niepokojące wiadomości

Mitogo całą piłkarską karierę spędził w Hiszpanii, do której wyjechał w wieku trzech lat z rodzimej Baty, największego miasta w Gwinei Równikowej pod względem populacji. Wyjątkiem było pół roku na Malcie, gdzie reprezentował tamtejszą drugoligową Vittoriosę Stars FC. Na Półwyspie Iberyjskim natomiast występował w trzecioligowych drużynach, takich jak CD Teruel, CD As Pontes czy ostatnio Atletico Arnoia.

32-letniego napastnika ostatni raz widziano o 6:30 rano w zeszły czwartek, gdy miał spędzać czas przy alkoholu z przyjacielem w miasteczku O Carballiño oddalonym 25 kilometrów od domu. Jak podaje hiszpańska gazeta La Voz de Galicia, wówczas nad ranem wysłał niepokojące wiadomości do swoich kolegów z drużyny, w których pożegnał się z nimi.

Policja po zaalarmowaniu o tym, że Mitogo może być w niebezpieczeństwie od razu rozpoczęła poszukiwania. Telefon Gwinejczyka namierzono na moście łączącym miasta Arnoia i Ribadavia. Po piłkarzu nie było jednak śladu. Po dotarciu do domu zawodnika okazało się, że wyszedł z niego zostawiając otwarte drzwi.

Na razie Mitogo pozostaje nieodnaleziony. Zawodnik pierwsze powołanie do kadry dostał w 2010 roku, gdy pojechał na zgrupowanie drużyny Gwinei Równikowej do lat 20. W meczu przeciwko Gabonowi w eliminacjach do młodzieżowego Pucharu Narodów Afryki udało mu się zdobyć bramkę na 1:1.

W dorosłej kadrze zagrał pięć razy. Trzy razy były to eliminacje do Pucharu Narodów Afryki, raz mecz towarzyski, a raz eliminacje do mistrzostw świata w Brazylii.