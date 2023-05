Łódź znów ma "Złote Wiewióry". Tak sięgnęły po złoto. "K**** mać, vai, andiamo girls!"

Było coraz bliżej wyjścia na prowadzenie w ostatnim spotkaniu finału ligowego siatkarek, ale ŁKS-owi mecz zaczął się wymykać spod kontroli. Developres Rzeszów prowadził, a łodzianki nie wykorzystywały swoich szans. Zazwyczaj spokojny Alessandro Chiappini, trener drużyny, podczas przerwy był wściekły. W emocjach rzucał przekleństwa - najpierw tylko po angielsku, potem połączył ze sobą aż trzy języki, dokładając jeszcze polski i włoski. - K**** mać, vai, andiamo girls! - krzyczał szkoleniowiec, co bardzo dobrze było słychać w telewizyjnej transmisji ze spotkania. Jego zawodniczki wygrały najpierw drugiego seta, a potem cały mecz po wielkich emocjach 3:2. Dzięki temu zdobyły trzeci tytuł w historii klubu z Łodzi. Chiappini mógł już odrzucić na bok nerwy i dać się ponieść wielkiej radości - ŁKS odzyskał złoto po czterech latach przerwy.

REKLAMA

Zobacz wideo ŁKS Commercecon Łódź mistrzem Polski. Aleksandra Gryka: Kibicom też należy się złoty medal

Kluczowa różnica między ŁKS-em i resztą ligi. To dlatego sięgnęły po tytuł

- W czym tkwi największa siła ŁKS-u? - pytamy środkową drużyny, Kamilę Witkowską, po trzecim meczu finałowym, kiedy łodzianki objęły prowadzenie 2:1 w rywalizacji z Developresem. - Zespołowość - wskazuje. - To, że jesteśmy wszystkie gotowe do gry i wspieramy się wzajemnie, a każda z nas, która wchodzi na boisko, dokłada cegiełkę do tego, co na nim prezentujemy. Widać też, że żadna zawodniczka nie boi się wziąć ciężaru odpowiedzialności na swoje barki, gdy drugiej nie idzie. To wprowadził sztab, który pokazał nam, że odpowiednią współpracą naprawdę można góry przenosić - mówi Witkowska.

I podaje nam przykład Julity Piaseckiej, która została MVP trzeciego z meczów w finale, a musiała zmienić Zuzannę Górecką, która w poprzednim spotkaniu nabawiła się poważnej kontuzji. Wcześniej Piasecka, choć nie była podstawową zawodniczką drużyny Chiappiniego, nie była przez Włocha trzymana "w zamrażarce". Szkoleniowiec rotował składem i ogrywał wiele zawodniczek, których potrzebował później także w kluczowych momentach sezonu. Tak 20-latka nabierała pewności siebie, a swoją grą przekonała do siebie nawet trenera reprezentacji Polski, Stefano Lavariniego, który wysłał jej powołania do gry w kadrze.

Złoto po horrorze! Antiga nie spełnił swojego wielkiego marzenia. Co za finał

Zdolność do wykorzystywania zespołu w pełni była lekiem na problemy, pomagała w pokonaniu najtrudniejszych przeszkód i stała się najlepszym motywatorem zawodniczek. To odróżnia ŁKS od rywalek, w tym tych najsilniejszych z Developresu. Tam Stephane Antiga nie wprowadzał zbyt wielu zmian przez całe miesiące ligowego grania i tym samym niektóre siatkarki nie były odpowiednio przygotowane, żeby choćby w finale Tauron Ligi, pełnić większą rolę niż ta dotychczasowa. Tak było choćby z przyjmującą polskiej kadry, Weroniką Szlagowską. To jeden z elementów, w których rzeszowianki straciły na rzecz zespołu z Łodzi. I plus do zapisania trenerowi ŁKS-u.

Selfie nawet po porażkach. W szatni tylko minuta Chiappiniego. "Zupełnie inną pracę dziewczyny wykonują"

Na działania sztabu zwraca uwagę także Martyna Grajber-Nowakowska. To ona przyszła do zespołu już w trakcie finałowej rywalizacji z Developresem w ramach transferu medycznego, wzmacniając łodzianki po stracie Góreckiej. I jej spostrzeżenia są o tyle ciekawe, że przyjmująca wróciła do Łodzi po kilku miesiącach spędzonych na grze we Włoszech. Pamięta zeszłoroczny ŁKS, a teraz zobaczyła, jak się zmienił. - Zupełnie inną pracę dziewczyny wykonują. Jest też inne podejście. Mówiłam Paulinie Maj-Erwardt po pierwszym treningu z zespołem, że widzę przemianę. Sztab, który się zmienił, wprowadził własne zasady, ale widać, że dziewczyny pracują i chcą pracować zgodnie z tymi zasadami. Mnie, po Włoszech, podoba się i imponuje zwłaszcza systematyczność pracy i dyscyplina - śmieje się Grajber-Nowakowska.

Rytuałów trenera Chiappiniego podobno jest niewiele. Tradycją w jego drużynach stało się pomeczowe selfie. Robi zdjęcia z całym składem zarówno po zwycięstwach, jak i porażkach, w trudnych i ciężkich chwilach. To zatem nie celebracja, a forma udokumentowania życia drużyny, tego, jak się zmienia i co się z nią dzieje. Włoch podobno nie spędza też dużo czasu w szatni. Pojawił się nawet termin "minuta Chiappiniego".

- Faktycznie wchodzi do szatni na minutę, ale spędzamy ze sobą znacznie więcej czasu. Trener Alessandro nie ma w zwyczaju wchodzić do nas na bardzo dużych emocjach, zaraz po przegranych meczach, krzycząc. No nie, zawsze przeanalizuje sobie wszystko, zobaczy, jak wypełniałyśmy swoje zadania i dopiero potem zwraca nam uwagę, czy mówi, jak poprawić poszczególne elementy. Ta minuta w szatni też nie ma tak wielkiego znaczenia, poza motywacją przed meczem. Kluczowe jest to, co robimy wcześniej. Gdybyśmy nie umiały współpracować, to na boisku wyglądałoby to zupełnie inaczej. Taki system pracy, jak widać, przynosi spore efekty - tłumaczy Kamila Witkowska.

- Szatnia to ich miejsce. Ja wchodzę tylko na minutę przed wyjściem na boisko, żeby przypomnieć założenia i je jeszcze raz zmotywować. (...) Wszystko bardzo szybko. Lepiej w pędzie wymieszać ze sobą kilka zdań, niż spędzać tam za dużo czasu i coś zepsuć. Resztę robimy poza szatnią, na boisku mamy już pomiędzy sobą świetną atmosferę i relacje - opisywał w dłuższej rozmowie ze Sport.pl Chiappini.

Mistrzynie Polski wyszły na dekorację. Pokazały, co znaczy klasa sama w sobie

Alessandro z Perugii zrobił walec, jak ten z włoskiej Serie A. Ale tylko jego "Wiewióry" są złote

"Łódzkie Wiewióry", jak kibice nazywają siatkarki ŁKS Commercecon, znów są złote, ale po sezonie, który był jak żaden inny w ich historii. W końcu w fazie zasadniczej przegrały tylko raz, a do pełni szczęścia zabrakło im tylko wygranej w finale Pucharu Polski, gdy Chemik Police odrobił straty i z wyniku 0:2 zrobiło się ich zwycięstwo po tie-breaku. Przez wiele miesięcy drużynie z Łodzi towarzyszyła dodatkowa presja: bycia liderem, w dodatku niemalże niepokonanym przeciwko reszcie drużyn Tauron Ligi.

Co ciekawe, tym wszystkim kierował człowiek z Perugii. Z trenerem Chiappinim na początku lutego, śmialiśmy się, że chciał sobie zrobić własną kopię drużyny z włoskiej Serie A mężczyzn, która w tamtym okresie była prawdziwym walcem. Ich seria zwycięstw dobiegła jednak końca, a zespół przegrał, co tylko mógł w tym sezonie. ŁKS po najcenniejsze trofeum sięgnął jednak w pięknym stylu.

- To działa tak, że osiągasz pewien pułap, podoba ci się uczucie, gdy tego dokonujesz i kolejnym krokiem, żeby za chwilę z tego nie spaść, jest złapanie spokoju i równej formy. Jestem w tym trochę nudny, bo chcę, żeby od pierwszego meczu podchodzić tak samo do każdego spotkania, więc będę mówił, że to na nim się skupiamy, a nie na Lidze Mistrzyń, czy Tauron Lidze. Ale tylko tak osiągniesz te największe cele - przekonywał z wielką pokorą Alessandro Chiappini. Ta opłaciła mu się aż do samego końca sezonu.

- Kiedy "projektowaliśmy" mój ŁKS, staraliśmy się też zgromadzić tu te zawodniczki, które będą pasowały do gry. Braliśmy zawodniczkę, bo odpowiada innej i dzięki temu będzie mi trochę łatwiej wykreować stabilny system. Ale to też robię zawsze umiejętnie, bez przesady. Musimy być szczęśliwi z tego, co udało nam się zbudować. Ja od początku jestem usatysfakcjonowany - dodawał Włoch.

Teraz może spojrzeć na medal, który w sobotę zawieszono mu na szyi, i powiedzieć to sobie jeszcze raz. Zbudował wspaniały zespół, który od początku do końca grał w jego stylu. Był wierny własnej filozofii, a złoto tylko podkreśla, jak wielkie to osiągnięcie.

Prezes tylko się uśmiechnął. Sam wie, w czym tkwiła największa siła ŁKS-u

Cieszy się także prezes klubu z Łodzi, Hubert Hoffmann. Na mistrzostwo Polski czekał cztery lata, ale z ligowego podium nie schodzi już przez sześć sezonów. W tym czasie do dwóch złotych medali jego drużyna dołożyła jeden srebrny i trzy brązowe krążki. - Cały czas graliśmy dobrą siatkówkę i to jest dla nas najważniejsze. Żeby to robić trzeba mieć dobry zespół, odpowiednio zbudować taki zestaw. Do tego potrzeba jakości w każdym z elementów - mówi nam działacz.

I lekko uśmiecha się, gdy wskazujemy na pozycję rozgrywającej. Dobrze wie, że ją wzmocnił względem poprzednich lat zdecydowanie najbardziej. Że być może wcześniej sukcesów brakowało przede wszystkim dlatego, że tego zespołu nie miał kto odważnie poprowadzić. Wicemistrzyni olimpijska z Brazylią, Roberta Ratzke po roku w łódzkim klubie ograła się ze składem, stała się jego mózgiem i jednym z najważniejszych ogniw.

Wicemistrzynie Polski tracą gwiazdę i serce drużyny. Odchodzi z górą srebra, ale we łzach

Choć w Łodzi ogółem trudno było znaleźć słaby punkt. Bo - tak jak tłumaczyły zawodniczki - nawet jeśli kilka słabszych momentów miała za sobą Słowenka Lana Scuka, czy atakująca Valentina Diouf, to zawsze miał je kto zmienić i wprowadzić na boisko świeżość.

Teraz kluczowe będzie zaufanie. W poprzednich projektach, których członkiem był Chiappini - a przede wszystkim w Legionovii, która w tym sezonie dość symbolicznie dla historii Włocha upadła - brakowało budowania drużyny na kilka miesięcy do przodu. Gdy osiągał sukces, zawsze był on chwilowy, a po chwili pojawiała się niepewność, bo jakość zespołu znikała. Teraz powinno być inaczej. A Włoch udowodnił, że na zaufanie w budowaniu ŁKS-u zasłużył jak nikt inny.