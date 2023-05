Tragiczna śmierć piłkarza. Pędził ponad 220 km/h. Tyle zostało z jego auta

Serwis nova.rs donosi, że Aleksandar Karakin brał udział w ulicznym wyścigu samochodowym, ale nagle stracił panowanie nad samochodem i uderzył w krawężnik przy prędkości ponad 220 kilometrów na godzinę.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz "Juras" Jurkowski wszedł do Hall of Fame KSW

Wystarczy spojrzeć na filmiki po wypadku, by uświadomić sobie, jak bardzo makabryczny był to wypadek. Auto, którym jechał Karakin, zostało doszczętnie zniszczone. Portal nova.rs podkreśla, że to prawdziwe szczęście, że nie było innych ofiar, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj na autostradzie porusza się więcej samochodów. Karakin trafił do szpitala w stanie krytycznym, ale nie udało się go uratować, choć lekarze walczyli o jego życie przez 10 godzin. Karakin zmarł w piątek rano 12 maja.

Aleksandar Karakin urodził się w 1991 roku. Futbolu uczył się futbolu w rezerwach Spartaku Moskwa. Grał też w drugiej drużynie Dinamo Moskwa. Rozegrał też sześć meczów w klubie FC Khimki.

Kompromitacja. Wieczysta wypuszcza awans. Stracili punkty z "drużyną od 2:8"

Najczęściej występował na pozycji prawego obrońcy. Przygodę z piłką zakończył w 2018 roku jako zawodnik Prialit Reutov. Jego drugą pasją była motoryzacja.