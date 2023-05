Polska noc. Świderski i Jóźwiak bawili się na boisku. Bogusz z debiutanckim golem [WIDEO]

W nocy soboty na niedzielę Charlotte z Karolem Świderskim, Kamilem Jóźwiakiem i Janem Sobocińskim w składzie zmierzyło się na wyjeździe z Atlantą United w 12. kolejce MLS. Świderski wpisał się na listę strzelców i był jednym z bohaterów tego meczu.

Karol Świderski strzelił gola z rzutu karnego. Jóźwiak też zagrał dobry mecz

W 52. minucie Charlotte otrzymało rzut karny po faulu na Kamilu Jóźwiaku, który znalazł się niemal sam na sam z bramkarzem po podaniu od Świderskiego. Ten drugi podszedł po chwili do "jedenastki" i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Podwyższył tym samym prowadzenie swojej drużyny (Charlotte prowadziło wówczas 1:0). Było to jego czwarte trafienie w tym sezonie. Kilka minut później goście strzelili gola na 3:0. Tym razem piłkę do siatki wpakował Justin Meram, a asystę zaliczył Kamil Jóźwiak. Atlantę było stać jedynie na honorową bramkę w 86. minucie i ostatecznie przegrała to spotkanie 1:3.

Dzięki temu zwycięstwu Charlotte wskoczyło na 12. pozycję w Konferencji Wschodniej i do tej pory uzbierało 15 punktów, tyle samo co DC United, które znajduje się na miejscu gwarantującym udział w play-offach. Atlanta z kolei zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 18 punktów. W następnej kolejce Charlotte zagra z Chicago Fire, a Atlanta z Colorado Rapids.

Minionej nocy w MLS z dobrej strony pokazał się również Mateusz Bogusz. Pomocnik przeniósł się do Los Angeles FC w marcu i do tej pory rozegrał w nowym klubie trzy mecze. W nocy z soboty na niedzielę Los Angeles FC zagrało na wyjeździe z Real Salt Lake City. Bogusz rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych. Pojawił się na boisku w 80. minucie i niedługo później strzelił gola. W końcówce starcia wpakował piłkę do siatki po mocnym uderzeniu z rzutu karnego. Było to jego debiutanckie trafienie w MLS.

Ostatecznie drużyna Bogusza wygrała 3:0 i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Do liderującego Seattle Sounders traci dwa punkty, ale ma dwa mecze rozegrane mniej. Real Salt Lake City z kolei plasuje się na 11. pozycji z dorobkiem 11 punktów. W następnej serii spotkań ekipa Polaka zmierzy się ze Sportingiem Kansas City, a rywalem Realu Salt Lake City będzie Portland Timbers Jarosława Niezgody.