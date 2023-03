Ekspert doradza Santosowi idealnego kandydata do kadry. "Zasłużył na powołanie"

Polscy kibice odliczają już dni do pierwszego meczu reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa. Ten będzie miał miejsce 24 marca, kiedy piłkarze meczem z Czechami rozpoczną walkę w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. To sprawia, że dyskusja na temat powołań do kadry nabiera rozpędu. Szczególną uwagę przykuwa linia ofensywy, w której portugalski szkoleniowiec będzie musiał szukać wzmocnień.

Ekspert doradza Santosowi powołanie Świderskiego. "Potrafi grać praktycznie na każdej pozycji z przodu"

Wszystko za sprawą kontuzji Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i Karola Buksy. Napastnik FC Barcelony doznał urazu w trakcie ostatniego meczu ligowego z Almerią. Choć kapitan reprezentacji powinien wrócić do gry do meczu z Czechami, jego forma w ostatnich spotkaniach nie jest zachwycająca. Znacznie poniżej oczekiwań prezentuje się również Krzysztof Piątek.

W obliczu kłopotów personalnych trener Santos może postawić w ofensywie na zawodników, którzy do tej pory nie odgrywali kluczowych roli w reprezentacji. Jednym z nich mógłby być zawodnik Charlotte FC, Karol Świderki. - Świderski po prostu zasłużył sobie na powołanie. Nawet jeśli rozegra jeszcze tylko 2-3 mecze, udowodnił, że jest przydatny, zarówno grając od pierwszych minut, jak i wchodząc z ławki. Świderski na pewno będzie tym graczem ze Stanów Zjednoczonych, który przyleci na zgrupowanie - przekonywał w rozmowie z TVP Sport dziennikarz ESPN Janusz Michallik.

- Potrafi grać praktycznie na każdej pozycji z przodu. Santos postawi raczej na czwórkę z tyłu, ale nie wiemy, jak poustawia to wyżej. Według mnie Świderski może nawet występować z boku. Lubi wejść z prawej strony i rozegrać piłkę lub oddać strzał. Trudno określić jego najlepszą pozycję. Prawdopodobnie jest to rola drugiego napastnika za Lewandowskim. Musimy poczekać na koncepcję Santosa, jednak ze względu na wszechstronność Świderski tym bardziej powinien zostać powołany - dodał ekspert.

Świderki rozegrał jak do tej pory 31 spotkań w MLS, w których strzelił 10 bramek i zanotował 4 asysty. Napastnik ma na koncie łącznie 19. meczów w narodowych barwach, gdzie strzelił 8 goli. Zawodnik znalazł się w kadrze Czesława Michniewicza na mistrzostwa świata w Katarze. Rozegrał jedynie pierwszą połowę grupowego starcia z Argentyną.

