Łukasz Gikiewicz może wrócić do gry w Polsce. "Swoje zarobiłem"

W ostatnich latach słuch o Łukaszu Gikiewiczu zaginął. 35-letni napastnik słynął głównie z wpisów na Twitterze, a w ostatnim czasie był ekspertem TVP podczas mistrzostw świata w Katarze. Z kolei jego brat bliźniak z powodzeniem radzi sobie w Bundeslidze i był przymierzany nawet do powołania do reprezentacji Polski. To właśnie Rafał jest dziś bardziej znanym z rodzeństwa. Łukasz nie zamierza jednak kończyć kariery i niebawem może wrócić do Polski.

Łukasz Gikiewicz w pierwszo lub drugoligowcu? "Nie ma wielkich wymagań finansowych"

Najnowsze informacje w sprawie powrotu Gikiewicza do Polski przekazał Tomasz Włodarczyk na Twitterze. - Łukasz Gikiewicz ma propozycję z Resovii. Zainteresowana jest także Radunia Stężyca, ale napastnik jeszcze czeka na inne oferty. Nie ma wielkich wymagań finansowych. Jest w treningu. Bardziej chce jeszcze pograć na niezłym poziomie w piłkę niż zarabiać pieniądze.

Te ostatnie słowa potwierdził sam zainteresowany. - Od dawna nie chce milionów bo swoje zarobiłem, po prostu jeszcze chce mi się i nic nie boli.

Aktualnie Resovia zajmuje 14. miejsce w tabeli I ligi i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Radunia Stężyca gra na poziomie II ligi i zajmuje 13. miejsce w tabeli i również ma tylko dwa punkty przewagi nad miejscem, które skutkuje spadkiem na niższym poziom rozgrywek.

Także na Twitterze Gikiewicz przyznał, że latem był blisko przejścia do Odry Opole. - Byłem blisko przed sezonem, ale dyrektor widział to inaczej - odpowiedział krótko zapytany przez jednego z użytkowników o przyjście do drużyny z Opola.

Gikiewicz ma za sobą dość bogatą karierę, jeśli chodzi o liczbę drużyn, w których występował. W CV napastnika znajduje się już 25 klubów z przeróżnych lig świata. 35-latek występował m.in. na Cyprze, w Kazachstanie, Tajlandii czy Jordanii. W tym ostatnim kraju w barwach Al-Faisaly Amman był nawet królem strzelców tamtejszej ligi. Ostatnio grał w Indiach - w Chennaiyin w 18 meczach zdobył 1 gola. Do największych sukcesów zaliczyć można mistrzostwo Polski i Superpuchar Polski wywalczone w 2012 roku ze Śląskiem Wrocław oraz mistrzostwo i puchar Jordanii w 2017 roku.