Byli piłkarze Arsenalu polecają Polsce trenera. "Bierzcie go, zdziała cuda"

Herve Renard jest jednym z zagranicznych nazwisk, które najczęściej łączy się z objęciem funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Francuski szkoleniowiec w przeszłości wyraził zainteresowanie poprowadzenia polskiej kadry, a w ostatnim czasie przyznawał, że chciałby poprowadzić silniejszą drużynę niż Arabia Saudyjska. Renard jest faworytem jednego z byłych reprezentantów Polski, Jacka Ziobera. - Nie mam żadnych wątpliwości, że odpowiedni byłby obecnie Renard. On przypomina mi Leo Benhakkera pod wieloma względami. Pokazał wielką charyzmę podczas ostatniego mundialu. Jest to trener, który potrafi zbudować coś z niczego. Ważną kwestią jest także to, że ktoś z zagranicy nie będzie przywiązany do nazwisk - mówił Ziober w rozmowie z TVP Sport.

"Renard? Zdziała cuda". Byli podopieczni chwalą kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski

Herve Renard jest znany z głównie prowadzenia afrykańskich reprezentacji, gdzie odnosił największe sukcesy trenerskie. W 2012 roku wygrał Puchar Narodów Afryki, prowadząc reprezentację Zambii, a trzy lata później powtórzył ten sukces już jako trener Wybrzeża Kości Słoniowej.

O swojej współpracy z Renardem opowiedzieli dwaj reprezentanci WKS, którzy pod jego wodzą zdobyli mistrzostwo Afryki. - W mojej opinii Renard jest super trenerem. To byłby świetny szkoleniowiec dla was. Bierzcie go szybko. Zdziała cuda! - powiedział WP SportowymFaktom były piłkarz Arsenalu, Kolo Toure.

- To bardzo dobry szkoleniowiec. Ma niezwykle silny charakter. A co równie ważne, jest blisko piłkarzy, ma z nimi świetne relacje - dodawał Gervinho, który w karierze piłkarskiej również reprezentował barwy Arsenalu i AS Romy.

Jednocześnie Renard wydaje się rozchwytywany na rynku trenerskim. W ostatnim czasie łączony był także z reprezentacją Meksyku. Tamtejsze media donoszą, że meksykańska federacja ma wkrótce złożyć mu propozycję.

A kiedy poznamy nazwisko następcy Czesława Michniewicza? Według informacji TVP Sport nowego selekcjonera reprezentacji Polski poznamy do końca stycznia.