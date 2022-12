Miał przed sobą pustą bramkę. A potem katastrofa. To były gracz Lechii [WIDEO]

Trwa 14. edycja mistrzostw Azji Południowo-Wschodniej. Turniej zazwyczaj odbywa się co dwa lata. Po pięciu edycjach władze turnieju podjęły decyzję, żeby nie rozgrywać meczu o trzecie miejsce, więc półfinaliści są wymieniani w kolejności alfabetycznej. Dodatkowo od 2018 roku w zawodach występuje dziesięć, a nie osiem reprezentacji, z których potem są wyłaniane pary półfinałowe. Jak dotąd najwięcej razy triumfowała Tajlandia - odpowiednio w 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 i 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski o polskiej piłce. "Skończmy z tym polskim piekiełkiem"

Spektakularne pudło byłego piłkarza Lechii Gdańsk. A miał przed sobą pustą bramkę

Indonezja rywalizuje z Tajlandią w trzeciej kolejce fazy grupowej. Do tej pory to te zespoły znajdowały się na szczycie grupy A - Tajlandia pokonała 5:0 Brunei i 4:0 Filipiny, natomiast kadra Indonezji wygrała 2:1 z Kambodżą i pokonała 7:0 Brunei. W pierwszej połowie nie padła żadna bramka, choć była ku temu świetna okazja w 39. minucie. Jeden z obrońców Indonezji wybił piłkę sprzed pola karnego. Bramkarz Tajlandii starał się rozpocząć kolejną akcję zespołu, ale trafił wprost w Witana Sulaemana. Pomocnik miał przed sobą pustą bramkę, ale trafił w boczną siatkę.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Witan Sulaeman nie mógł uwierzyć w to, że nie wykorzystał tak znakomitej okazji. Warto dodać, że Indonezyjczyk jest byłym piłkarzem Lechii Gdańsk. Witan trafił do Lechii we wrześniu 2021 roku bez kwoty odstępnego, a po kilku miesiącach został wypożyczony do słowackiej FK Senica. Ostatecznie obie strony rozstały się latem tego roku, rozwiązując kontrakt za porozumieniem stron, a Sulaeman dołączył do AS Trencin. Reprezentant Indonezji grał wyłącznie w rezerwach Lechii Gdańsk.

Ostatecznie mecz Tajlandii z Indonezją zakończył się remisem 1:1, a Witan Sulaeman grał przez 75 minut. Warto dodać, że były piłkarz Lechii Gdańsk strzelił gola na mistrzostwach Azji w wygranym 2:1 meczu z Kambodżą. Wtedy też trafił inny zawodnik związany wcześniej z gdańską Lechią - konkretniej Egy Maulana Vikri, który był piłkarzem Lechii w latach 2018-2021.