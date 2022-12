Rosjanie znaleźli nową gwiazdę. Legenda zachwycona 18-latkiem. "Podobny do Ronaldo"

Gra dla rosyjskich klubów piłkarskich jest obecnie nieco problematyczna. Choć piłkarze ze wschodu nie mają większego wyboru, wyjazd na zachód z ligi rosyjskiej jest obecnie utrudniony ze względu na wojnę w Ukrainie. Mimo to w Premier Lidze pojawił się kolejny duży talent, którego na pewno obserwują też największe kluby na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Wyłapany przez legendę

Mowa tu o zaledwie 18-letnim skrzydłowym, Siergieju Pinjajewie. Wychowanek Lokomotiwu Moskwa, obecnie grający w FK Samara i wracający do macierzystego klubu z początkiem stycznia, zrobił na wszystkich ogromne wrażenie w trakcie rundy jesiennej. W 15 meczach (liga i puchar) udało mu się zdobyć 4 gole i zanotować 3 asysty, co robi tym większe wrażenie, że nie wszystkie spotkania młodzieżowiec zaczynał w wyjściowym składzie.

Od pewnego czasu grze mierzącego niecałe 170 cm wzrostu zawodnika bacznie przygląda się Andriej Arszawin, będący obecnie dyrektorem Zenita Sankt Petersburg. Według byłego gracza Arsenalu i jednej z najjaśniejszych postaci Euro 2008, gra Pinjajewa bardzo przypomina styl Cristiano Ronaldo.

Barcelona kupiła go za 135 mln. Brutalny upadek i transfer do Brazylii

Pinjajew w swoim sposobie gry jest bardzo podobny do Cristiano Ronaldo. Szybki drybling, dośrodkowanie z lewej do prawej, podanie, strzał - ma wszystko. To inteligentny piłkarz, ale wiele w jego grze opiera się na fizyczności, wyprowadzaniu piłki przed przeciwnika, wyczuciu dystansu

- powiedział Arszawin w rozmowie z championat.com.

Teraz przed młodym skrzydłowym bardzo ważna runda jesienna. Jeśli uda mu się przebić do pierwszego składu Lokomotiwu Moskwa, z pewnością większe kluby zaczną coraz bardziej zwracać na niego uwagę. Niewykluczone też, że będzie on gotowy do wyjazdu na zachód w momencie, gdy sytuacja międzynarodowa będzie już ustabilizowana.

Z Polski, czy z zagranicy? Nie. Ten, który spodoba się Robertowi Lewandowskiemu