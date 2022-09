Dostał powołanie do wojska. Burza w Rosji. "Całkowita hańba"

- Powołanie do armii? Do jakiej armii? Przecież ten facet nigdy nie miał broni w ręku. To nonsens. Nie przydałby się tam nawet po miesięcznym treningu, bo to za krótki czas - o Dinijarze Bilaletdinowie powiedział były reprezentant Rosji, a obecnie trener - Siergiej Kirjakow.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny jest maniakiem, siedzi z tabletem i analizuje

W środę gruchnęła informacja, że Bilaletdinow - były reprezentant Rosji i piłkarz m.in. Lokomotiwu Moskwa, Spartaka Moskwa czy Evertonu - otrzymał powołanie do rosyjskiej armii. Tamtejsze media poinformowały, że powołanie otrzymali też zawodnik MMA - Władimir Miniejew - zwycięzca siatkarskiej Ligi Mistrzów - Nikita Aleksiejew - oraz łyżwiarze figurowi - Dmitrij Alijew i Makar Ignatow.

Brazylijski piłkarz nie wytrzymał. Zaatakował dziennikarza za wideo z jego dziewczyną

- Nie mam o tym pojęcia. Nie będę tego komentował - uciął krótko temat sam Bilaletdinow. Znacznie bardziej wylewny w rozmowie z rosyjskimi mediami był Kirjakow.

"Całkowita hańba"

- Ta sytuacja idealnie pokazuje, że rosyjska armia wzywa nieodpowiednich ludzi. Bilaletdinow jest w odpowiednim wieku, ale nie ma żadnych umiejętności. To całkowita hańba. Trzeba się nad tym zastanowić i coś z tym zrobić - powiedział Kirjakow.

Przed tygodniem prezydent Rosji - Władimir Putin - ogłosił częściową mobilizację. Do wojska mają być powoływani rezerwiści i osoby mające doświadczenie bojowe lub specjaliści potrzebni rosyjskiej armii. Minister obrony - Siergiej Szojgu - zapowiedział, że mobilizacja obejmie około 300 tys. osób.

Dwa spadki w dwa sezony. Upadek. "Dla nich to skandal i niewyobrażalna klęska"

Bilaletdinow to 46-krotny reprezentant Rosji, który zawodową karierę zakończył w 2018 roku. 37-letni dziś były piłkarz był częścią kadry, która w 2008 roku zachwyciła na mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii. Rosjanie doszli tam do półfinału, w którym przegrali 0:3 z późniejszymi triumfatorami turnieju - Hiszpaniami.