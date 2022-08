Lewandowski z boku, ale nie mógł narzekać. Sześć goli w meczu Barcelona - City

To był wielki piłkarski hit rozgrywany w szczytnym celu. Pomiędzy meczami La Liga i Premier League FC Barcelona i Manchester City zagrały na Camp Nou przy ponad 90-tysięcznej publiczności, aby wspomóc walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym - śmiertelną chorobą, wyniszczającą doszczętnie organizm człowieka aż do nieuchronnej śmierci. Na to schorzenie wciąż nie wynaleziono lekarstwa, a od ponad dwóch lat zmaga się z nim Juan Carlos Unzue - były bramkarz FC Barcelony, a także były asystent Pepa Guardioli i Luisa Enrique w klubie z Camp Nou.

Cały dochód z tego spotkania miał zostać przekazany fundacji związanej z walką z tą chorobą, natomiast dla Xaviego i Pepa Guardioli była to z kolei okazja do sprawdzenia całych kadr swoich zespołów przed serią meczów ligowych oraz rozpoczynającymi się niedługo rozgrywkami Ligi Mistrzów.

Oba zespoły rozpoczęły to spotkanie w rezerwowych składach, m.in. bez Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda. W pierwszych minutach lepiej wyglądała FC Barcelona, która już w trzeciej minucie powinna była objąć prowadzenie, jednak uderzenie głową z pięciu metrów Pierre'a-Emericka Aubameyanga świetnie obronił Stefan Ortega. Chwilę później z kolei z 16 metrów w słupek trafił Franck Kessie.

Manchester City na pierwszą groźną sytuację czekał do 21. minuty, ale wówczas wyszedł na prowadzenie. Po dośrodkowaniu Sergio Gomeza koszmarny błąd popełnił bramkarz Barcy Inaki Pena, a piłkę z bliska do pustej bramki skierował Julian Alvarez.

Niedługo później Barcelona znów się pogubiła w defensywie, ale po pomyłce Julesa Kounde Cole Palmer uderzył z kilkunastu metrów nad poprzeczką.

Za to w 29. minucie był już remis. Po rzucie wolnym dla gospodarzy odbita piłka spadła na nogę Pierre'a-Emericka Aubameyanga, a ten strzałem z powietrza z ostrego kąta zaskoczył źle interweniującego Stefana Ortegę. Dla Aubameyanga ten gol mógł być o tyle ważny, że jest prawdopodobne, iż był to jego ostatni występ na Camp Nou przed coraz bliższym finalizacji transferem do Chelsea. W ostatnim kwadransie pierwszej połowy działo się już niewiele, przez co do przerwy utrzymał się remis 1:1.

Druga część spotkania rozpoczęła się od fatalnego nieporozumienia w defensywie Barcelony, którego jednak nie zdołał wykorzystać Alvarez, przegrywając dwa pojedynki z Peną. Na kolejną dobrą sytuację trzeba było czekać około 20 minut - wówczas Pena obronił strzał Palmera z lewej strony pola karnego.

Chwilę później, w 66. minucie, to Barcelona wyszła na prowadzenie. Wszystko za sprawą koszmarnego błędu Kevina De Bruyne, który oddał piłkę w polu karnym Gaviemu. I choć Depay jeszcze przegrał pojedynek "sam na sam" z Ortegą, to skuteczna dobitka Frenkiego de Jonga dała gospodarzom drugiego gola.

City odpowiedziało błyskawicznie. W 70. minucie świetna akcja prawą stroną Riyada Mahreza z Joao Cancelo zakończyła się celnym strzałem z bliska Cole'a Palmera, który doprowadził do kolejnego w tym meczu remisu.

Xavi Hernandez w tym meczu ostatecznie nie dał szansy gry Robertowi Lewandowskiemu, podobnie jak Pedriemu, Rafaelowi Araujo, Ousmane'owi Dembele czy Marcowi-Andre Ter Stegenowi. Inni napastnicy Barcy spisywali się jednak bardzo dobrze. Bardzo aktywny był Memphis Depay, który w 76. minucie w sytuacji sam na sam nie zdołał pokonać Stefana Ortegi, ale za to trzy minuty później wykorzystał płaskie dośrodkowanie Sergiego Roberto i trafił do siatki na 3:2.

W końcówce tego spotkania miał miejsce przykry incydent w postaci groźnego zderzenia głowami Luke'a Mbete z Andreasem Christensenem. Zawodnik City odczuł to na tyle boleśnie, że był długo opatrywany na murawie i opuścił boisko na noszach oraz w kołnierzu ortopedycznym.

Przez to do tego meczu towarzyskiego sędziowie doliczyli aż 11 minut (sześć trwało wciąż opatrywanie Mbete), a krótko po wznowieniu gry goście zdołali wyrównać. W polu karnym Christensen zaczepił Erlinga Haalanda, a rzut karny pewnym strzałem na gola zamienił Riyad Mahrez. Dzięki temu emocjonujące spotkanie towarzyskie pomiędzy Barceloną a Manchesterem City, które oglądało z trybun 91 tysięcy kibiców, zakończyło się wynikiem 3:3.