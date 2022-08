Lewandowski zaprezentował nową koszulkę Barcelony. Symboliczne znaczenie [WIDEO]

FC Barcelona przedstawiła trzeci komplet koszulek meczowych w dzień spotkania charytatywnego z Manchesterem City dla Juana Carlosa Unzue, byłego asystenta Luisa Enrique, który cierpi na nieuleczalną chorobę układu nerwowego ALS. Taki zbieg wydarzeń nie jest przypadkowy, bowiem meczowe trykoty nawiązują do społecznego zaangażowania FC Barcelony.

W koszulce jako pierwszy został przedstawiony Robert Lewandowski, który początkowo pojawił się w pierwszym trykocie i po wykonaniu charakterystycznego dla siebie gestu złożonych pięści, scena zmieniła się i reprezentant Polski zaprezentował się już w trzecim komplecie.

Jak informuje oficjalna strona klubu, wzór koszulek ma duże znaczenie dla FC Barcelony. Nawiązuje on do przyznania Krzyża św. Jerzego - najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez władze Katalonii osobom i podmiotom działającym na polu promocji języki i kultury katalońskiej. - W 2022 roku mija 30. rocznica przyznania przez rząd Katalonii wspomnianej nagrody. FC Barcelona otrzymała ją w uznaniu wkładu w działania społeczne i przewodniej roli w promocji sportu, a także innych wartości w odniesieniu do niego: obowiązku obywatelskiego i solidarności - można przeczytać w komunikacie. - Pokazuje to zaangażowanie Barcelony w sprawy społeczne, różnorodność i integrację, podstaw wartości, które leżą u podstaw motta bycia "więcej niż klubem".

W kampanii oprócz Lewandowskiego udział wzięli inni piłkarze i piłkarki Barcelony: Pedri, Ansu Fati, Caroline Graham Hansen, Aitana Bonmati, Ingrid Engen czy Mapi Leon. Oprócz nich na zdjęciach znaleźli się również podopieczni Barca Genuine Foundation, drużyny osób z niepełnosprawnościami, co ma pokazywać, że "wszyscy prezentują tego samego ducha gry".

Jak zostało już wspomniane, FC Barcelona po raz pierwszy wystąpi w trzecim komplecie strojów podczas spotkania charytatywnego z Manchesterem City w środę 24 sierpnia o 21.30. Tego samego dnia rozpoczęła się oficjalna sprzedaż strojów. "Duma Katalonii" zapowiedziała, że zawodnicy klubu będą występować w koszulkach nie tylko podczas meczów europejskich pucharów, ale również w innych rozgrywkach.