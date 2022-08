Malta szokuje w pucharach. Znów. Dali radę, choć grali w dziesięciu

Wielu polskich kibiców narzeka na poziom ekstraklasy, która zajmuje dopiero 28. miejsce w rankingu UEFA. Dziesięć pozycji niżej są sklasyfikowane rozgrywki na Łotwie. Jeszcze niżej, bo dopiero 46. lokatę zajmuje liga maltańska. I to właśnie zespół z Malty sprawił dużą niespodziankę w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA.

Hibernians FC sprawiło niespodziankę, choć już od 26. minuty grało w dziesiątkę. To właśnie wtedy drugą żółtą kartkę obejrzał napastnik Brian Aldama. Ale choć mistrzowie Malty grali w osłabieniu, to objęli prowadzenie. W 39. minucie do piłki w polu karnym dopadł Dunstan Vella i mocnym pół wolejem umieścił ją w siatce.

RFS mogło doprowadzić do remisu już w 50. minucie, ale Petr Mares zmarnował jedenastkę. Łotysze strzelili gola dopiero w samej końcówce, gdy do siatki trafił Tomislav Saric. Później więcej goli już nie padło. Rewanż odbędzie się za tydzień. I minimalnymi faworytami będzie Hibernians FC, bo to właśnie Maltańczycy będą gospodarzami rewanżu.

To nie jedyna maltańska sensacja

Pierwszą niespodziankę maltańskiego futbolu mogliśmy zobaczyć już w środę. W trzeciej rundzie el. Ligi Konferencji Europy Gzira United (klub z Malty) bezbramkowo zremisował z austriackim Wolfsbergerem, który w sezonie 20/21 grał w 1/16 finału Ligi Europy.

Tym samym Gzira United znacznie przybliżyła się do awansu do czwartej rundy, czyli ostatniej fazy eliminacji. To byłby historyczny sukces maltańskich klubów, które mają aż trzech reprezentantów w eliminacjach, a Polska tylko dwóch (Raków i Lech).

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Gzirą United a Wolfsbergerem odbędzie się we wtorek 9 sierpnia o godzinie 18:00. Zwycięzca tego dwumeczu zagra z lepszą drużyną z pary Molde FK (Norwegia) - Kisvard FC (Węgry). Wygrany IV rundy awansuje do fazy grupowej.

