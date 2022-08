Malta szokuje w pucharach. Remis na wyjeździe i krok do historycznego sukcesu

Eliminacje europejskich pucharów zmierzają w decydującą fazę. W grze o fazę grupową Ligi Konferencji Europy pozostały dwa polskie kluby - Lech Poznań oraz Raków Częstochowa, które zagrają odpowiednio z Vikingurem Reykjavik oraz Spartakiem Trnava. W trakcie eliminacji nie brakuje jednak sensacyjnych rozstrzygnięć czy historycznych rezultatów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nuevo tridente". Barcelona buduje magiczne trio w ataku. Lewandowski na szpicy [Sport.pl LIVE]

Niespodzianka w III rundzie el. LKE. Wolfsberger zremisował z klubem z Malty

Wolfsberger był zdecydowanym faworytem dwumeczu z maltańską Gzirą United w III rundzie Ligi Konferencji Europy. Austriacki klub z powodzeniem grał niedawno w fazie grupowej Ligi Europy, dwukrotnie remisował z AS Romą, a także ograł 4:0 z Borussię Moenchenglabach.

Faworyci od samego początku narzucili swoje warunki i regularnie pojawiali się w polu karnym rywali, ale brakowało odpowiedniego wykończenia. Maltańczyków ratował Darijan Zarkov, który zanotował aż siedem skutecznych interwencji. Ostatecznie Gzira obroniła się i wywalczyła bezbramkowy remis.

Tym samym Gzira United znacznie przybliżyła się do awansu do czwartej rundy el. Ligi Konferencji Europy. To byłby historyczny sukces maltańskich klubów. Wcześniej Floriana FC remisowała 0:0 z Florą Tallinn w Lidze Europy w rozgrywkach 20/21 (ostatecznie odpadła 2:4 po rzutach karnych), a Hibernians FC wygrało 1:0 rewanżowy mecz z łotewską Rygą w Lidze Konferencji Europy w sezonie 21/22 (ostatecznie dalej awansowali Łotysze).

Być może niespodziewany wynik to nie przypadek, a potwierdzenie dobrej dyspozycji maltańskich klubów. W tym sezonie aż trzy kluby z tego kraju dotarły do III rundy el. Ligi Konferencji Europy. My mamy tylko dwóch reprezentantów.

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Gzirą United a Wolfsbergerem odbędzie się we wtorek 9 sierpnia o godzinie 18:00. Zwycięzca tego dwumeczu zagra z lepszą drużyną z pary Molde FK (Norwegia) - Kisvard FC (Węgry).