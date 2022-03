Stępiński bohaterem meczu. Dublet dał wygraną. Puchary coraz bliżej [WIDEO]

Mariusz Stępiński dobrze radzi sobie w lidze cypryjskiej. Choć w ostatnich miesiącach miał problem z regularnym strzelaniem goli, to ostatnio jego forma zwyżkuje. Tydzień temu trafił w meczu z APOEL-em, tym razem zdobył dwie bramki, co znacznie przyczyniło się do wygranej 2:1 jego Arisu nad Pafos.

Mariusz Stępiński znów strzela, a jego Aris wygrywa

Polak rozpoczął strzelanie w 20. minucie. 26-latek sprytnie ustawił się w polu karnym i ładnym strzałem z okolic 11 metra wykorzystał dośrodkowanie kolegi z zespołu. Stępiński nie musiał długo czekać na drugie trafienie w tym meczu. W 44. minucie jego Aris wykonywał rzut rożny, piłka dośrodkowana z narożnika została przedłużona w miejsce, gdzie stał napastnik. Stępiński musiał właściwie dobić piłkę do pustej bramki. Jego trafienia można zobaczyć poniżej od 0:45 oraz 1:45

Gole Stępińskiego przyczynił się do istotnego zwycięstwa dla Arisu Limassol, który aktualnie zajmuje czwarte miejsce w lidze ze stratą siedmiu punktów do liderującego Apollonu, ale tylko dwóch do wicelidera AEK-u Larnaka (oba kluby mecz rozegrany mniej). Aris wciąż ma realne szansę na awans do europejskich pucharów. Na Cyprze mistrz kraju gra w eliminacjach Ligi Mistrzów, zaś druga i trzecia drużyna w Lidze Konferencji Europy.

Mariusz Stępiński trafił do Arisu z Hellasu Verona na wypożyczenie. Na razie w lidze ma dziewięć goli w 23 spotkaniach. 26-latek ma szansę, aby po raz pierwszy od sezonu 2015/2016 zdobyć dwucyfrowa liczbę bramek w sezonie. Wtedy w barwach Ruchu Chorzów trafił 15 razy. Jego kontrakt z Arisem obowiązuje do maja 2022 roku.