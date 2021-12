Michał Helik bohaterem meczu! Co za interwencja! Uratował swój zespół! [WIDEO]

W tym starciu Bransley FC nie było faworytem. Drużyna Michała Helika zajmuje ostatnie miejsce w tabeli angielskiej Championship. WBA jest natomiast trzecią ekipą tego zastawienia. I swoją wyższość pokazywała już od pierwszych minut. "The Baggies" zawzięcie atakowała bramkę przeciwników. Linia obrony zespołu Polaka była jednak dobrze ustawiona i dzięki temu udało się utrzymać czyste konto.

Popisowa interwencja Polaka uratowała Branslay

Branslay w największych opałach znalazło się w 73. minucie gry. Doskonale na pozycji pokazał się Karl Ahearne-Grant, który wykorzystał podanie kolegi z drużyny i oddał strzał. W bramce gospodarzy zabrakło wówczas Collinsa i mało brakowało, a zespół Helika przegrywałby 0:1. Na szczęście niesamowitą interwencją popisał się Polak, który zdołał wybić piłkę czubkiem buta, by nie wpadła do siatki. W efekcie "The Baggies" musieli zadowolić się rzutem rożnym. Komentatorzy Eleven Sports określili Michała Helika mianem MVP meczu.

Jak się później okazało, obrona 26-letniego piłkarza była kluczowa dla tego spotkania. Żadnej z ekip nie udało się już strzelić gola. Faworyzowani zawodnicy WBA nie wykorzystali żadnego z 11 rzutów rożnych. I ostatecznie dość niespodziewane mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Przypomnijmy, że Michał Helik w maju tego roku został wybrany najlepszym zawodnikiem Branslay FC. Piątkową popisową akcją zwiększył swoje szanse na kolejny tytuł po tym sezonie.