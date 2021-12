Kolejny zasłużony klub może zniknąć z piłkarskiej mapy Polski. "Trudno o światełko w tunelu"

Elana to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny klub w Toruniu. Od lat w mieście Kopernika próbują nawiązać do końcówki poprzedniego wieku, kiedy to Elana przez kilka sezonów grała na zapleczu ekstraklasy. Choć jeszcze w sezonie 2018/2019 klub był o włos od awansu do I ligi, wiele wskazuje, że teraz czeka go najgorszy scenariusz.

Elana Toruń w krytycznej sytuacji. Klub może przestać istnieć. "Trudno o światełko w tunelu"

Występujący w III lidze Torunianie znajdują się od dłuższego czasu w tarapatach finansowych. W ostatnich miesiącach próbowano ratować klub za pomocą zbiórek, ale coraz głośniej mówi się w Toruniu o tym, że klub może ogłosić upadłość, jeśli nie pojawi się nowy inwestor. - Nie będę ukrywał, że sytuacja klubu jest bardzo trudna [...] Tak jak powiedziałem, w klubie robimy wszystko, żeby znaleźć jakieś światełko w tunelu, aczkolwiek jest o nie bardzo trudno - powiedział prezes Elany Maciej Chrzanowski w rozmowie z "Dziennikiem Toruńskim".

Lokalny serwis ddtorun.pl podaje, że miejsce klubu powstanie Fundacja Elany Toruń, która zajmie się piłką młodzieżową. W najbliższych dniach ma się odbyć spotkanie z wierzycielami klubu. To ono da odpowiedź na to, co dalej z klubem.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Elana nie przystąpi do rozgrywek III ligi w rundzie jesiennej. A nawet jeśli to się stanie, to zespół będzie w mocno zmienionym składzie. W klubie zostaną prawdopodobnie jedynie młodzi piłkarze związani z Toruniem. - W obecnej sytuacji trudno byłoby, żebyśmy zatrzymywali piłkarzy na siłę. Wiemy, jaka jest nasza sytuacja, a ci chłopcy też mają przecież swoje zobowiązania i rodziny. Jeżeli otrzymają ofertę z innych klubów, która będzie dla nich satysfakcjonująca, to na pewno nie będziemy robili im przeszkód. Uważam, że tym piłkarzom i trenerowi Piotrowi Kieruzelowi i tak należy się chwała za to, co udało im się zrobić do tej pory. Dograli do końca rundę jesienną mimo sytuacji, w jakiej jesteśmy - powiedział prezes Chrzanowski.

Na boisku trapiona problemami finansowymi Elana na boisku nie radziła sobie źle. Po 18 kolejkach zespół zajmuje 12 miejsce w tabeli z przewagą pięciu punktów nad strefą spadkową.