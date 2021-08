Michniewicz przed rewanżem w LM. "Dla dobra polskiej piłki to była dobra decyzja"

Legia Warszawa wywiozła ze stolicy Chorwacji dobry wynik. W pierwszym starciu 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów Wojskowi przegrywali od 60. minuty po trafieniu, którego autorem był Bruno Petković. Na osiem minut przed końcem rywalizacji do wyrównania doprowadził Ernest Muçi, popisując się bardzo ładnym uderzeniem z dystansu.

"Awans jest cały czas sprawą otwartą"

Czesław Michniewicz był zadowolony z występu swoich graczy w Zagrzebiu, o czym powiedział przed rewanżowym spotkaniem. - Dobre podejście i zaangażowanie sprawiło, że w Zagrzebiu graliśmy jak równy z równym. Tego samego oczekujemy w jutrzejszym meczu i jestem przekonany, że właśnie tak będzie - ocenił.

"Dinamo przyjedzie do Warszawy z obawami i to jest sukces Legii"

Choć wynik 1:1 przed rewanżem na własnym stadionie wydaje się być dobrym rezultatem, trener mistrzów Polski studził nastroje. - Wynik niczego nie przesądza. Awans jest cały czas sprawą otwartą. Tak podchodzimy do tego spotkania. Nie mamy czego bronić. Musimy atakować i grać o zwycięstwo, podobnie jak nasi rywale. Zapowiada się bardzo ciekawy mecz - dodał.

"Dla dobra polskiej piłki to była dobra decyzja"

Po pierwszym spotkaniu w stolicy Chorwacji Legia wystosowała prośbę o przełożenie ligowego meczu z Zagłębiem Lubin. Michniewicz argumentował wówczas, że jest to w interesie nie tylko klubu, ale także całej polskiej piłki.

- Brak meczu w miniony weekend dobrze na nas wpłynął. Regeneracja to jedna sprawa, ale drugą jest spokojne podejście do treningu. Odbyliśmy dwie jednostki, przed nami jeszcze trzecia. Dinamo również nie grało, więc jesteśmy pod tym względem na podobnym poziomie. O wszystkim zadecyduje jednak boisko. Na ocenę przyjdzie czas po spotkaniu. Czas między sobotą a wtorkiem był bardzo krótki, dlatego dla dobra polskiej piłki, to była słuszna decyzja - skomentował.

UEFA może ukarać Dinamo Zagrzeb po meczu z Legią Warszawa. "Nie dorośli"

Jeżeli Legia Warszawa pokona Dinamo Zagrzeb i awansuje do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w dwumeczu o awans do fazy grupowej rozgrywek powalczy ze zwycięzcą pary Crvena Zvezda Belgrad - Sheriff Tyraspol. W pierwszym starciu pomiędzy tymi ekipami na obiekcie w stolicy Serbii padł remis 1:1.