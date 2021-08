Prezes Rakowa mocno odpowiada Peszce na słowa o Papszunie w Legii

Kilka dni temu Sławomir Peszko w programie "Studio Ekstraklasa" zdradził sensacyjnego newsa w temacie prowadzenia Rakowa Częstochowa. - Tam mogą być różne wymiany jeszcze. Coś mi się obiło o uszy o zmianie też miejsca pracy trenera Papszuna - powiedział były reprezentant Polski - Polska centralna. Gdzieś tam się obiłem w towarzystwie loży Górnika Zabrze i być może Legia Warszawa - dodał. Oznaczałoby to, że zagrożona jest pozycja Czesława Michniewicza, który prowadzi zespół mistrza Polski od września 2020 roku.

Peszko mówi o Papszunie w Legii. Prezes Rakowa Częstochowa wyjaśnia: "Nie słyszałem, żeby miało się coś zmienić"

O przyszłość trenera lokalne media zapytały prezesa zarządu klubu. Odpowiedź była jednoznaczna - Nie wiem, czy Sławomir Peszko nie powinien skoncentrować się na grze w piłkę, bo to wciąż wychodzi mu jeszcze lepiej niż szukanie jakichś insajderskich wiadomości, które gdzieś tam usłyszał. Trener Papszun ma ważny kontrakt. Nie słyszałem nic, poza doniesieniami Sławka Peszki, żeby miało się coś w tym temacie zmienić - powiedział Wojciech Cygan w rozmowie z Radio FON.

Marek Papszun ma wciąż obowiązującą umowę z Rakowem Częstochowa, choć między obiema stronami pozostały już ostatnie miesiące oficjalnej współpracy. - Kontrakt jest ważny do końca tego sezonu, ale to wcale nie oznacza, że to jest ostatnia umowa, ponieważ mamy pewną tradycję i historię przedłużeń umów z trenerem Papszunem - skwitował Cygan. Nie wiadomo jednak na jakich warunkach i ewentualnie na jak długo obecny trener pozostałby w Rakowie.

Papszun prowadzi Raków Częstochowa od 2016 roku, gdy klub występował jeszcze w Fortuna 1. Lidze. Aktualnie klub walczy o miejsce w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Kolejnym przeciwnikiem wicemistrza Polski będzie Rubin Kazań. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 21:00. Relacja na żywo wSport.pl oraz aplikacji Sport.pl LIVE.