Legia Warszawa zremisowała 1:1 z Dinamem w Zagrzebiu i wciąż liczy się w walce o awans do 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. - To dla Legii bardzo dobry wynik. Cieszą stworzone sytuacje i cieszy to, że Dinamo potraktowało Legię jako łatwego przeciwnika - mówi Filip Surma, dziennikarz Canal+ Sport.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta