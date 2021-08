Dinamo Zagrzeb znów traci punkty w lidze. Remis rywala Legii

Legia Warszawa rozpoczęła sezon PKO Ekstraklasy od zwycięstwa 1:0 nad Wisłą Płock po bramce Ernesta Muciego, natomiast w drugiej kolejce zaskakująco uległa 1:3 Radomiakowi Radom. Mistrzowie Polski kończyli to spotkanie w dziewięciu po tym, jak przedwcześnie boisko opuścił Filip Mladenović oraz Josue Pesqueira.

Dinamo Zagrzeb remisuje w hicie kolejki ligi chorwackiej. Sandro Kulenović poza kadrą

Legia Warszawa zagra w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb i to właśnie mistrz Chorwacji uważany jest za faworyta do wygrania tego dwumeczu. Zespół prowadzony przez Damira Krznara nie może jednak mówić o udanym początku sezonu w lidze. Dinamo zaskakująco przegrało na inaugurację ze Slavenem Belupo (0:2), ale w drugiej kolejce pokonali 4:0 Dragovoljac. W hicie kolejki z Rijeką doszło do remisu 3:3.

Bramki dla mistrza Chorwacji zdobywali Dino Perić, Luka Majer oraz Mislav Orsić. To właśnie na ostatnią dwójkę Legia musi zwrócić szczególną uwagę w dwumeczu. Spotkanie Dinamo – Rijeka z wysokości trybun obserwował Przemysław Małecki, asystent trenera Czesława Michniewicza. Poza kadrą Dinama znajdował się były zawodnik Wojskowych, Sandro Kulenović.

Pierwszy mecz pomiędzy Legią a Dinamem Zagrzeb odbędzie się w środę 4 sierpnia o godzinie 20:00 w Zagrzebiu. Rewanż jest zaplanowany na wtorek 10 sierpnia i godzinę 21:00 w Warszawie. Oba spotkania będą dostępne do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacje z meczów Legii na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.